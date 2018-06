FC København er på intens angriberjagt, og lige nu hedder drømmeangriberen Michael Santos.

Uruguayanske Michael Santos er ifølge B.T.'s oplysninger den mand, som Ståle Solbakken lige nu kurtiserer for fuld kraft.

Michael Santos, da han spillede for uruguayanske River Plate i Copa Libertadores. Nu har FC København udset sig angriberen som afløser for Federico Santander. Foto: PABLO PORCIUNCULA Vis mere Michael Santos, da han spillede for uruguayanske River Plate i Copa Libertadores. Nu har FC København udset sig angriberen som afløser for Federico Santander. Foto: PABLO PORCIUNCULA

Santos, der som lejesvend i Sporting Gijon i sidste sæson scorede 17 mål i den næstbedste spanske række Segunda Division, har fanget Solbakkens øje. Nu kæmper FC Københavns manager for at overbevise sydamerikaneren, om at FC København er det rigtige næste skridt.

Og sådan en handel kan komme til at blive dyr. Rigtig dyr. Skulle handlen blive en realitet, vil det blive for en transfersum, der flirter med FC Københavns transferrekord - og dermed også Superligaens. Der er altså tale om en pris på mere end de klassiske tre millioner euro(22,35 mio. kroner, red.), som Ståle Solbakken normalt har som sit loft.

Michael Santos, da han spillede for Uruguay ved Pan American Games i 2015. Santos er ejet af spanske Malaga, men var i sidste sæson lejet ud til Sporting Gijon i Segunda Division. Foto: OMAR TORRES, AFP Vis mere Michael Santos, da han spillede for Uruguay ved Pan American Games i 2015. Santos er ejet af spanske Malaga, men var i sidste sæson lejet ud til Sporting Gijon i Segunda Division. Foto: OMAR TORRES, AFP

Michael Santos er ejet af Malaga, men fremtiden ligger næppe hos La Liga-nedrykkerne, der gerne sælger angriberen videre for den rette pris. Derfor har FC København skruet en helt klar pakke sammen til uruguayaneren. Som Ståle Solbakken så ofte har gjort det, lokker nordmanden med en plan.

Michael Santos er ifølge B.T.'s oplysninger blevet forelagt en femårig FCK-kontrakt med udsigten til at skulle sælges videre efter to år i København. For en sydamerikansk angriber i sin bedste fodboldalder er den danske Superliga således mest et skridt på vejen. Skulle der ikke ske et videresalg efter to år, vil der ligge en markant lønforhøjelse og vente på Santos i FCK.

Der er dog et par udfordringer i forhandlingerne, der fra kilder helt tæt på kaldes kaotisk og potentielt 'den største transfer i klubbens historie'. For mens Malaga er klar til at sælge Michael Santos, ejer hans tidligere klub River Plate - fra Uruguay - stadig 30 procent af angriberen. Og både de og Santos' bagland skulle være mere interesserede i at afvente og se, om der ikke dukker en endnu større klub op med lidt flere penge.

Derfor har FC København også flere bolde i luften end blot Michael Santos. Men lige nu er den 25-årige Sporting Gijon-topscorer altså førsteprioriteten.

25 år gammel og fra Uruguay er Michael Santos en rigtig FCK-angiber, der kan afløse Federico Santander, som i sidste uge blev solgt til italienske Bologna. Han er ikke lige så stor og klassisk en targetman og opspilsstation som Federico Santander, men er i stedet målfarlig, træfsikker og hurtig. På et uruguayansk landshold med angrebsstjerner som Edinson Cavani og Luis Suarez har Michael Santos spillet to landskampe.

Michael Santos ved Pan American Games mod Mexico. Lykkes det FC København at slå kløerne i den uruguayanske angriber, kan han potentielt blive Superligaens dyreste spiller. Foto: OMAR TORRES Vis mere Michael Santos ved Pan American Games mod Mexico. Lykkes det FC København at slå kløerne i den uruguayanske angriber, kan han potentielt blive Superligaens dyreste spiller. Foto: OMAR TORRES

FC København er i bekneb for angribere, efter Federico Santander i sidste uge rejste til Italien. Pieros Sotiriou er skadet og ude de kommende uger, og onsdag måtte også Jonas Wind udgå af en træningskamp. FCK skal derfor handle, og indkøbslisten er klar.

»Vi køber ikke bare for at købe. Vi skal have lidt xfactor,« sagde Ståle Solbakken forleden i et større interview med B.T.

B.T. har også i denne omgang været i kontakt med Ståle Solbakken, men FCK-manageren har ingen kommentarer til Michael Santos.