Ståle Solbakken og FC København er tæt på at give fansene en af de helt store gaver.

Som B.T. kunne fortælle i december, har Løverne ihærdigt forsøgt at få en ny aftale i stand med angrebskometen Mohamed Daramy, og nu kan B.T. så afsløre, at Ståle Solbakken og Mohamed Daramys agent, Hasan Cetinkaya, er nået til enighed.

En ny kontrakt ligger på bordet foran FC Københavns største talent, der blot skal fatte pennen og skrive under, og det forventes at ske snart.

Når dét efter al sandsynlighed sker, vil Mohamed Daramy de næste fem år være bundet til hovedstadsklubben på en kontrakt, som afspejler FC Københavns massive kamp mod store udenlandske klubber om guldfuglens gunst.

Særligt de helt attraktive klubber fra England og Tyskland har ifølge B.T.s oplysninger presset hårdt på for at forhindre en ny kontrakt med københavnerne, og B.T. erfarer, at der i skrivende stund er bud på fem millioner euro, godt 37 millioner kroner, på den 17-årige spiller, der lige nu har kontraktudløb i sommeren 2020.

Et punkt, der har vanskeliggjort det for visse af de interesserede klubber, er, at Mohamed Daramy er fra Sierra Leone og endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, men seneste melding er ifølge B.T.s oplysninger, at der kommer styr på den del fra juni.

Men FCK vægter Mohamed Daramy højere end det, og det kan ses i den nye kontrakt, hvor københavnerne spiller med musklerne og har tilbudt samme vilkår som de store udenlandske kræfter.

Det har givet pote for FC København, men endnu vigtigere, så har Ståle Solbakkens gode øje til Mohamed Daramy været afgørende.

Vis dette opslag på Instagram Med sine 16 år og 263 dage blev @mohamedfck den yngste målscorer for F.C. København nogensinde! Se hans debutantmål i pokalkampen mod Viby på FCK.DK #fcklive Et opslag delt af F.C. København (@fc_kobenhavn) den 27. Sep, 2018 kl. 12.16 PDT

Allerede i september gav nordmanden debut til den dengang blot 16 år, otte måneder og 20 dage gamle angriber i en pokalkamp mod Viby.

Daramy kvitterede med et mål, der gjorde ham til den yngste målscorer i klubbens historie.

Siden er tilliden bare vokset, og i foråret har Daramy været fast mand i truppen og sågar også fået sin startdebut mod FC Nordsjælland.

Men det er blot begyndelsen på en lang FCK-karriere, hvis eller når Mohamed Daramy skriver under på den nye kontrakt.