Det var med hævede øjenbryn, at fodbolddanmark læste nyheden om FC Nordsjællands nye profil Kian Hansen.

En betydelig intern handel i Superligaen, som de færreste havde set komme.

Nu kan B.T. afsløre, at FC Nordsjælland har strakt sig langt for at hente den 30-årige profil, og således vil der med diverse indskrevet aftaler i transferen blive sendt syv millioner kroner fra Sjælland til Jylland.

Det er et væsentligt beløb for FC Nordsjælland, der ikke har for vane at betale den slags for rekrutteringer af nye spillere og da slet ikke for spillere på den anden side af det tredje årti.

Kian Hansen scorer i pokalfinalen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kian Hansen scorer i pokalfinalen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Som bekendt er det FC Nordsjællands politik først og fremmest at erstatte huller i truppen med spillere fra klubbens talentfulde akademi, Right to Dream.

At skiftet for Kian Hansen overhovedet har kunnet kommet på tale, skyldes personlige årsager, som forsvarsspilleren selv også har udtrykt på FC Midtjyllands hjemmeside.

Således havde det for familien afgørende betydning at rykke til Sjælland.

»Muligheden i FC Nordsjælland harmonerer godt med de ønsker, vi har som familie, og jeg vil gerne takke FC Midtjylland for alt,« siger Kian Hansen til FC Midtjyllands hjemmeside.

Kian Hansen blev matchvinder i finalen i DBU Pokalen i maj og fejrede scoringen med Jesper Hansen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kian Hansen blev matchvinder i finalen i DBU Pokalen i maj og fejrede scoringen med Jesper Hansen. Foto: Mads Claus Rasmussen

For der er ingen tvivl om, at Kian Hansen indtil for ganske nyligt så sig selv med en fremtid i den klub, han har vundet både Superligaen og DBU Pokalen med.

Så sent som i januar forlængede han sin kontrakt med FC Midtjylland, så den først stod til at udløbe i 2021.

Sådan skulle det ikke gå, og dermed er den stærke duo i tremandsforsvaret hos pokalmestrene med øgenavnet ’Kianchenko’ (Kian Hansen og Erik Sviatchenko) brudt op.

Men de mødes igen på den samme bane, hvor de har fejret en masse triumfer søndag, når FC Midtjylland tager imod FC Nordsjælland. Nu som modstandere.