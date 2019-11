Den tidligere danske landsholdsspiller Lasse Vibe skifter til FC Midtjylland fra årsskiftet.

Det kan B.T. afsløre.

Lasse Vibe har siden april tørnet ud for IFK Göteborg efter en tur i kinesisk fodbold, hvor han spillede for Yatai, men opholdet i det svenske bliver kort denne gang.

Torsdag annoncerede Lasse Vibe selv, at han stopper i IFK Göteborg ved årsskiftet, når hans kontrakt udløber med Blåvitt.

Lasse Vibe forlader Göteborg. Foto: 9200 Adam Ihse/TT

»Beslutningen om at forlade Blåvitt er én af de sværeste i min karriere. Det lyder måske mærkeligt, fordi jeg er fra Danmark, men det her er min klub, og det er en klub, jeg altid vil holde med og håbe det bedste for,« sagde Vibe til klubbens hjemmeside.

»Sammen med min familie har jeg besluttet, at vi vil give vores tvillingedrenge muligheden for at bo i Danmark og gå i dansk skole, hvor de kan få venner for livet. Da vi ved, at vi vil flytte til Danmark, når jeg stopper i Blåvitt, føltes det som det bedste at gøre det nu og ikke vente et par år mere,« forklarede han.

Vibe har tidligere tørnet ud for IFK Göteborg, som han inden weekendens sidste spillerunde i Sverige har spillet 95 gange for. Det er blevet til 50 mål.

At det er en vellidt spiller, der forlader klubben, skal man blot tilbage til august for at opdage. Her blev danskeren efter få måneder tilbage i Sverige gjort til anfører i klubben.

Lasse Vibe har scoret mange mål i Brentford, der har tætte relationer til FC Midtjylland. Foto: ADAM HOLT

Ikke desto mindre er det altså FC Midtjylland, der nu kan glæde sig over Lasse Vibes kompetencer.

Lasse Vibe har tidligere haft en form for kontakt til FC Mitdjylland, da han i 2015 skiftede til Brentford, hvor bestyrelsesformand i FC Midtjylland, Rasmus Ankersen, huserer som sportschef.

Rasmus Ankersen hentede ham nøjagtig som denne gang i IFK Göteborg.

Lasse Vibe har spillet 11 landskampe og scoret et mål.