Federico Santander er snart fortid i FC København. Den paraguayanske angriber skifter med største sandsynlighed Superligaen ud med Serie A i Italien, hvor Bologna venter.

Den 27-årige angriber blev lovet et sommerskifte af Ståle Solbakken allerede for et år siden, og selvom FCK-manageren har forsøgt at overtale sin angrebsstjerne til at blive i klubben lidt endnu, ender det ikke sådan.

Ifølge B.T.’s oplysninger er FC København og Bologna enige om en pris for Federico Santander, som angiveligt kommer til at koste omkring seks millioner euro - eller 45 millioner kroner. Dermed får FC København dobbelt op på den investering, de lavede i sommeren 2015, hvor Santander blev hentet hjemme i Guarani i Paraguay.

FCKs Federico Santander efter, han scorede til 4-3 i superligakampen mellem FCK-FC Helsingør i Telia Parken mandag den 12 marts 2018.

Federico Santander har stadig ikke underskrevet kontrakten, men det skulle falde på plads inden for de kommende dage - og muligvis allerede inden for 48 timer. Her ventes Federico Santander at skrive under på en fireårig aftale med italienerne.

Dermed er det slut for den paraguayanske angriber i FCK, hvor han i sine tre sæsoner nåede at score 37 mål i 81 Superliga-kampe. Dem kommer FC København nok til at savne, men mon ikke Ståle Solbakken skal ud og bruge nogle af sine nye millioner på en angriber.

Han ville bare allerhelst have beholdt Federico Santander. Men i stedet laver han nu det femtestørste salg i FC Københavns historie - og et salg, der klemmer sig ind i top ti over de største i Superligaen nogensinde.