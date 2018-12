Der er travlt på kontorerne i FC København i disse dage. Ifølge B.T. Sports oplysninger sælger FCK klubbens slovakiske midtbaneprofil, Jan Gregus, med øjeblikkelig virkning.

Det er den amerikanske MLS-klub Minnesota United FC, som bliver Gregus' kommende arbejdsgiver. Her får han en tre-årig kontrakt.

FCK kan ifølge B.T. Sports oplysninger score et flot millionbeløb på salget: Hele 2,5 millioner dollars kan klubben tjene. Det svarer til 16 millioner kroner.

Det er kilder i den amerikanske MLS, der oplyser dette. Salget er endnu ikke gjort officielt, men det ventes det at blive inden for den nærmeste fremtid. Minnesota United FC sluttede i den forgangne sæson på 10.-pladsen i vest-ligaen. (OPDATERET kl. 22:30: De to klubber har nu offentliggjort salget)

jan Gregus har scoret syv mål for FCK. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere jan Gregus har scoret syv mål for FCK. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Jan Gregus kom til FC København i sommeren 2016 fra Jablonec. Siden da har han spillet 107 kampe på den centrale midtbane - uden dog nogensinde for alvor at have bidt sig fast som en bærende spiller på holdet.

27-årige Gregus har desuden spillet 21 landskampe for Slovakiet.

Nyheden om det kommende salg af Jan Gregus kommer på dagen, hvor FCK officielt annoncerede, at klubben har købt den uruguayanske landsholdsspiller Guillermo Varela, som B.T Sport tidligere havde afsløret.

Den 25-årige landsholdsback fra Uruguay har Manchester United, Real Madrid og Eintracht Frankfurt på cv'et.