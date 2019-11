Det var et forkert dømt straffespark, der satte FC København i gang i sidste weekends sejr på 3-0 over Sønderjyske.

B.T. kan lørdag aften afsløre, at dommer Peter Kjærsgaard har indrømmet, at han tog fejl, og Sønderjyskes anfører, Eggert Jonsson, slipper dermed for de strafpoint, han blev tildelt.

Den kontroversielle situation udspillede sig i det 16. minut af kampen i Telia Parken, da Dame N'Doye sparkede en bold på mål. Sønderjyskes midtbanemand Eggert Jonsson parerede bolden med armene helt inde til kroppen, og det lignede sågar, at bolden ikke engang ramte ham på armen, men overkroppen.

Dommer Peter Kjærsgaard dømte da i første omgang heller ikke noget i sekvensen og var på vej væk fra Sønderjyskes felt, da han tilsyneladende får en anden melding i øret og pludelig peger på pletten.

Eggert Jonsson blev tilmed vist det gule kort for forseelsen, men det var altså ikke korrekt dømt, kan B.T. fortælle.

Straffesparket, som udløste Pep Biels første scoring i FCK-trøjen, var blot en af to chancer, hjemmeholdet scorede på fra straffesparkspletten, og efterfølgende var Sønderjyske-folkene stærkt utilfredse med kendelserne.

Træner Glen Riddersholm var så gal over især den første fejldom, at han selv fik et gult kort for at brokke sig.

Christian 'Greko' Jakobsen fik en advarsel for at begå straffespark. En kendelse, Glen Riddersholm ikke var enig i. Foto: Lars Møller Vis mere Christian 'Greko' Jakobsen fik en advarsel for at begå straffespark. En kendelse, Glen Riddersholm ikke var enig i. Foto: Lars Møller

»Det med at give udtryk for følelser på sidelinjen er der ikke plads til i dansk fodbold. Sådan er det,« sagde Glen Riddersholm efter kampen.

Det er lørdag aften ikke lykkedes B.T. at indhente en kommentar fra Sønderjyske vedrørende den nye udvikling i sagen.

Eggert Jonsson er lørdag eftermiddag udtaget til søndagens opgør mod AGF. Uden at skulle tænke over strafpoint fra sidste kamp.