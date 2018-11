Det er ikke længe siden, FC Helsingør var en eventyrklub i dansk fodbold.

I sidste sæson lå den nordsjællandske klub i Superligaen, men i dag - få måneder senere - frister Helsingør en tilværelse i den absolutte bund af 1. division. Men store ændringer synes på vej udenfor Kronborgs mure.

For knap to uger siden kunne lokalavisen Helsingør Dagblad fortælle om udenlandske interesse for at investere i klubben. Nu kan B.T. afsløre, at en overtagelse synes meget tæt på.

B.T.s kilder fortæller, at FC Helsingør er langt i forhandlingerne med en amerikansk investorgruppe, der er meget interesseret i at købe sig ind i 1. divisionsklubben.

(Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger Vis mere (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger

Forhandlingerne kan blive afsluttet i løbet af få dage eller uger, men den delikate handel kan også skride i svinget, da en aftale både skal godkendes i den amerikanske investorgruppe og i FC Helsingørs bestyrelse.

Manden, der har investorgruppen med, har trods sine amerikanske rødder stor erfaring med fodbold 'the european way'.

Jordan Gardner, som investoren hedder, er i dag medejer af den irske klub Dundalk FC, men han har også investeret i Michael Laudrups tidligere klub Swansea og den australske klub Gold Coast United FC.

Gardner havde i forbindelse med overtagelsen af irske Dundalk giganten Peak6, der ejer dele af Premier League-klubben Bournemouth og Serie A-giganten AS Roma, i ryggen. Men denne gang bakkes amerikaneren ifølge B.T.s kilder økonomisk op af en investorgruppe med landsmanden Bill Stewart og Zephyr Bay Sports Partners i spidsen.

Direktør for FC Helsingør, Janus Kyhl. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Direktør for FC Helsingør, Janus Kyhl. Foto: Liselotte Sabroe

Gardner og Stewart var i Danmark tidligere på måneden, hvor de besøgte flere klubber. Én af dem var FC Helsingør, som de to amerikanere nu kan være på vej ind i.

Klubben er blandt andet interessant på grund af et ungdomsarbejde på vej frem, et nyt stadion på vej og en geografisk beliggenhed tæt på København.

De elementer har fået amerikanerne til at intensivere den interesse, som kan ende med en snarlig overtagelse.

B.T. har været i kontakt med FC Helsingørs direktør Janus Kyhl, men Kyhl har ikke ønsket at kommentere oplysningerne.