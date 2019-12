Ikke nu. Nej tak.

B.T. kan afsløre, at det er den besked, AGFs ledelse på høflig vis har fået, efter at klubben havde strikket et ellers økonomisk godt tilbud sammen til stjernespilleren Mustapha Bundu.

Med et ja var den store Superliga-profil hoppet op blandt klubbens bedst betalte spillere, men i denne omgang er AGF altså blevet afvist.

Ifølge B.T.s oplysninger er det AGFs ønske at lægge to år oven i den kontrakt, Mustapha Bundu har med den aarhusianske klub, så den først ville udløbe i sommeren 2023, men Bundu har ønsket at se sine muligheder for et stort udlandsskifte an, efter han i efteråret har markeret sig stærkt i Superligaen.

Ledelsen i AGF sagde nej til at sælge Bundu i denne omgang. Foto: Bo Amstrup Vis mere Ledelsen i AGF sagde nej til at sælge Bundu i denne omgang. Foto: Bo Amstrup

Det er dog ifølge B.T.s oplysninger ikke ensbetydende med, at døren til AGF og en forlængelse er lukket.

Mustapha Bundu er egentlig rigtig godt tilfreds i klubben, hvorfor dialogen med AGF kan fortsætte, men som nævnt vil han gerne lige se, om der skulle dukke noget rigtig interessant op fra udlandet i det kommende transfervindue.

Og der er interesse. Den franske klub Bordeaux har ifølge B.T.s oplysninger for nyligt været til stede på stadion i Danmark for at syne ham, ligesom B.T. i oktober kunne afsløre, at MLS-klubben FC Dallas forsøgte at købe ham fri af kontrakten med AGF med et bud på 1,5 millioner euro, omkring 11 millioner kroner.

Hverken AGF eller Mustapha Bundu var imidlertid interesserede i det skifte, da pengene var for små, og spilleren selv så sin karriere udvikle sig bedre et andet sted end MLS.

Mustapha Bundu er en eftertragtet herre. Foto: Ernst van Norde Vis mere Mustapha Bundu er en eftertragtet herre. Foto: Ernst van Norde

Som fortalt dengang vil AGF ifølge B.T.s oplysninger have en pris i nærheden af fem millioner euro, over 37 millioner kroner, for at slippe Mustapha Bundu.

Gerne meget mere, og det ville den danske klub have nemmere ved at kræve med en lang kontrakt til Bundu.

I første omgang er klubben imidlertid blevet afvist af Bundu.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra AGFs sportschef, Peter Christiansen.