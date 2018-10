Den belgiske avis Het Laatste Nieuws kunne mandag aften berette, at storklubben KAA Gent har kastet sin kærlighed på FC Midtjyllands cheftræner, Jess Thorup.

Og det kan vise sig, at FC Midtjylland står uden cheftræner inden for få dage.

Lokalavisen Herning Folkeblad erfarer i hvert fald, at der i disse timer forhandles intenst mellem FC Midtjylland og den belgiske klub om en økonomisk aftale, der kan gøre, at Jess Thorup overtager det ledige trænersæde i Gent.

Ifølge avisen er Jess Thorup KAA Gents førstevalg, og den 48-årige skulle selv være meget interesseret i at prøve sig selv af i en udenlandsk klub.

Der kommer formentlig en afgørelse inden for det næste døgn, skriver Herning Folkeblad.

At der er noget i gære i Herning, understøttes af, at B.T. trods utallige opkald ikke har kunnet få fat i hverken FCM-bestyrelsesformand Rasmus Ankersen, FCM-direktør Claus Steinlein, FCM-sportsdirektør Svend Graversen eller Jess Thorup.

Over for det belgiske nyhedsmedie nieuwsblad.be bekræfter formanden i Gent, Ivan De Witte, at der er der noget om snakken.

»Jeg kan bekræfte navnet Jess Thorup som potentiel træner i Gent,« siger De Witte, der dog ikke køber historien om, at en aftale er tæt på.

»De historier er for tidligt ude og forkerte. Thorup er en del af en lang liste og langt oppe på den, men aftalen er helt sikkert ikke lige om hjørnet.«

KAA Gent fyrede mandag cheftræner Yves Vanderhaege efter en meget problematisk start på sæsonen, der har efterladt den ambitiøse klub på en syvendeplads efter de første 10 runder.

Klubben har haft danske spillere som Nicklas Pedersen, Jesper Sørensen, Søren Busk og Anders Møller Christensen på lønningslisten.

Jess Thorup kom til FC Midtjylland i sommeren 2015, og han har tidligere været træner i Esbjerg FB og for det danske U21-landshold. I sin aktive karriere spillede han blandt andet for OB, KFC Uerdingen, Esbjerg og HamKam.