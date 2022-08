Lyt til artiklen

Det er ikke meget mere end et år siden, at 21-årige Raphael Onyedika tørnede ud for FC Fredericia på en lejeaftale fra FC Midtjylland.

Men tingene kan som bekendt gå hurtigt i fodboldens verden, og Onyedika er nu øverst på listen hos selveste AC Milan, de italienske mestre.



Sportsdirektør Paolo Maldini og co. har kastet kærligheden på Onyedika som afløser for stjernen Franck Kessie, og ifølge La Gazetta Dello Sport har AC Milan nu øget sit bud på den nigerianske FCM-profil.



Ifølge B.T.s oplysninger bød AC Milan indledningsvist godt 30 millioner kroner på Onyedika, men det er langt under, hvad FCM kræver - et salg frister først, når der ligger minimum 60 millioner kroner på bordet.

Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Buddet blev altså afvist, og derfor er Maldini og co. nu vendt tilbage med et forbedret bud til Herning-klubben i omegnen af 6,5 millioner euro - svarende til godt 48 millioner kroner.

Det skriver den store italienske avis søndag.

For nylig kunne FCM-chef Svend Graversen fortælle, at man rigtig gerne vil beholde Onyedika et år mere.

Den unge profil kom til FCM fra midtjydernes nigerianske samarbejdsklub FC Ebedei. I 2020/21-sæsonen var han altså hos FC Fredericia i 1. division, hvor han var en stor profil, inden han vendte tilbage til FCM for at udfylde tomrummet fra Frank Onyeka, der tog turen til Brentford.