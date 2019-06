I dag er han en stor profil for FC København. Men en stor del af Nicolai Boilesens fodboldopdragelse fik han hos rivalerne fra Brøndby IF.

Og det er noget, mange af de blå-gules fans har svært ved at tilgive backen, som nyder stor succes i den hvide trøje.

»Der var ret meget hate,« siger Nicolai Boilesen i fodboldprogrammet Sat Af om Brøndby-fansenes reaktion, da han i 2016 skiftede fra Ajax Amsterdam til FCK.

Han fortæller dog, at det primært er på internettet, at han har mødt de vrede Brøndby-fans’ tilsvininger.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg kan tælle på en hånd, hvor mange der har haft mod nok til at konfrontere mig personligt med ting. Det er så nemt at gemme sig bag en fake profil på Instagram,« siger han.

27-årige Nicolai Boilesen spillede i Brøndby IF fra han var 13 år til han var 17 år, hvor Ajax Amsterdam hentede forsvarstalentet til den hollandske storklub.

Han føler, at det mere er i Ajax Amsterdam, at han har lært at være den fodboldspiller, han er i dag, end det var i Brøndby IF, siger han.

Og han understreger, at vestegnsklubben i dag ikke har den store plads i fodboldhjertet, nu hvor han er blevet en bærende kraft på FCK's guldmandskab.

FCKs Nicolai Boilesen efter superligakampen mellem FC København - Brøndby i Parken søndag den 5. maj 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCKs Nicolai Boilesen efter superligakampen mellem FC København - Brøndby i Parken søndag den 5. maj 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Der er mange, der har lavet dumme ting, da de var 18 år: Været til udpumpning og det ene og det andet. Der kom jeg til at holde lidt med Brøndby i den periode. Heldigvis bliver man klogere med alderen,« joker han i det nyeste afsnit af Sat Af.

Nicolai Boilesen nåede aldrig at spille en førsteholdskamp for Brøndby IF.

Til gengæld spillede han 72 kampe For Ajax Amsterdam, mens det er blevet til 94 kampe for københavnerne.

På landsholdet har venstrebacken optrådt 15 gange.