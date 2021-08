Jesper Sørensen, der er assistenttræner i Brøndby, forlader de forsvarende danske mestre. Han skal nemlig være ny U21-landstræner for Danmark.

Det skriver Brøndby på sin hjemmeside i en pressemeddelelse onsdag eftermiddag. Her sætter Jesper Sørensen nogle ord på hele situationen.

»Jeg er først og fremmest meget taknemmelig for min tid i klubben og stolt over at have bidraget til, at mesterskabet igen kom hjem til Vestegnen. Brøndby IF er en kæmpe klub i Danmark, og det har jeg i den grad mærket på egen krop. Støtten til klubben er større end man kan forestille sig, og man får det ind under huden.«

»Nu har jeg fået mulighed for at prøve kræfter med jobbet som U21-landstræner, og selvom jobbet i Brøndby IF er utroligt givende, og jeg føler, at jeg har bidraget til klubbens sportslige udvikling, så er dette en mulighed, jeg gerne vil forfølge. Indtil jeg starter permanent i DBU, vil jeg fortsætte med at give alt, jeg har til Brøndby IF i et travlt efterår med mange sjove og spændende udfordringer.«

Fodbolddirektøren på Vestegnen, Carsten V. Jensen, fortæller i samme meddelelse, at Brøndby ikke ønsker at stå i vejen for Jesper Sørensens nye mulighed.

»Rollen som U21-træner er en af de største og mest spændende træneropgaver herhjemme, så vi ønsker ikke at stå i vejen for Jesper og hans ambitioner, og efter aftalen med DBU kan vi bruge den tid, der skal til, på at finde den rette kandidat og eventuelt justere rollerne i trænerteamet.«

»Jesper er et stort aktiv i vores trænerteam, og både han og det øvrige trænerteam har i de sidste to sæsoner udviklet sig sammen med holdet, hvor Jesper har bidraget til, at vi i sidste sæson kunne løfte mesterskabstrofæet. Så vi vil savne ham, både for hans faglighed, men ikke mindst også for hans personlighed.«

Jesper Sørensen overtager trænerrollen på U21-landsholdet, fordi Albert Capellas har valgt at fortsætte i FC Barcelona.

Jesper Sørensen har de seneste sæsoner været assistenttræner for Niels Frederiksen i Brøndby og var med til at sikre det danske mesterskab i sidste sæson.

Næste opgave for Brøndby er i Odense på lørdag, hvor OB venter i Superligaen. Kampen fløjtes i gang klokken 18.00.