Asbjørn Sennels er død.

Den tidligere Brøndby- og Viborg-spiller blev 44 år gammel.

Det skriver hans hustru Marie Rode Sennels på Facebook.

Han nåede to landskampe som aktiv.

Fodboldspiller Asbjørn Sennels, Brøndby. Foto: Simon Bohr/Ritzau Scanpix Vis mere Fodboldspiller Asbjørn Sennels, Brøndby. Foto: Simon Bohr/Ritzau Scanpix

Asbjørn Sennels fik kræft i foråret.

I den forbindelse blev han hyldet med et banner under kampen mellem netop Viborg og Brøndby.

'Du kom tilbage, da der blev kaldt. Trak i kløvertrøjen, da det gjaldt. Du gav os så mange store minder. Asbjørn Sennels – En fighter, en klubmand, en vinder,' stod der.

Han nåede 215 Superliga-kampe for Viborg og Brøndby fra 1999 til 2008.

De to landskampe var i Morten Olsens tid som landstræner. Det var mod Skotland og Finland i 2003 og 2004.

Viborg har reageret på dødsfaldet på Twitter.

'Vi har med dyb sorg modtaget beskeden om, at Asbjørn Sennels er gået bort efter få måneders sygdom,' skriver klubben.