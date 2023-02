Lyt til artiklen

Det har været en af de mere stressende uger i cheftræner Erik Hamréns nuværende AaB-tid.

For i midtugen smed Ekstra Bladet en bombe under nordjydernes overlevelsesdrømme, da avisen berettede, at flere af 'de ledende AaB-spillere' har været til møde med AaB-ledelsen i form af direktør Thomas Bælum for at lufte utilfredshed med Hamréns ledelse.

Den sag har Hamrén selv undersøgt - og han afviser nu, at sådan et møde skulle have fundet sted.

Ja, faktisk går Hamrén så langt som at kalde det løgn.

AaBs Cheftræner Erik Hamren før superligakampen mellem FC København og AaB i Parken søndag den 26. februar 2023 Foto: Liselotte Sabroe Vis mere AaBs Cheftræner Erik Hamren før superligakampen mellem FC København og AaB i Parken søndag den 26. februar 2023 Foto: Liselotte Sabroe

»Nej, der har ikke været et møde. Det har jeg spurgt Thomas om - og også spillerne. Det er helt løgn, og det stemmer ikke. Der blev sagt: 'Nej, det stemmer overhovedet ikke',« slår Hamrén fast foran spillertunnellen i Parken søndag aften og tilføjer:

»Jeg blev MEGET overrasket over artiklen. Jeg har stor erfaring som træner, og normalt fornemmer man den slags (utilfredshed, red.). Det har jeg ikke gjort.«

Derfor var der efter søndagens 0-1-nederlag til FCK også plads til smil og vittigheder foran spillertunnellen i Parken - for ifølge Hamrén viste holdet spil og fight, der vidnede om sammenhold og takter, der godt kan lugte af overlevelse.

Og det var svenskeren mærkbart glad for efter en voldsomt turbulent uge i det nordjyske.

En uge, hvor Hamrén dog godt kunne have tænkt sig, at direktør Thomas Bælum havde været noget hurtigere ude med sin offentlige støtte til cheftrænerens projekt - noget, som flere andre AaB'ere var hurtigere til.

»Thomas sagde det til mig face to face - men jeg ville da selvfølgelig have ønsket, at han var gået ud, som en del andre gjorde. Det må jeg sige,« siger Hamrén, der trods opbakning ikke har fået nogen lovning på, at han bliver i jobbet, hvor hans opgave er at sikre AaB endnu en sæson i Superligaen.

»Der findes ikke nogen forsikringer som træner - hvis der gør, så må du gerne finde sådan en frem. Det har jeg aldrig set før!,« lyder det med et smil fra Hamrén, inden han - med en knyttet hånd på AaB-hjertet - understreger, at troen på overlevelse er intakt:

»Hvis vi skal klare os i Superligaen, skal vi kæmpe godt til træning og stå sammen. Det synes jeg, at vi har vist - og det gør, at jeg fortsat har stærk tro på, at vi skal overleve!«

Efter søndagens 0-1-nederlag til FC København afviste Nicklas Helenius og anfører Lucas Andersen også, at ledende spillere skulle være mødtes med AaB-ledelsen for at lufte utilfredshed med den 65-årige træner.

