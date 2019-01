Simon Poulsens kontrakt med Sønderjyske udløb ved årets afslutning, og han står derfor uden klub i øjeblikket. Poulsen kan derfor udefra se en til tider hård branche, som han efterhånden er en erfaren herre i.

Selvom det kan være utroligt hårdt at spille fodbold på højt plan, er 34-årige Simon Poulsen alligevel meget glad for spillet, der har givet ham et hav af oplevelser.

»Dét, der er fedt ved fodbold, er, at alle er lige. Det er sådan set lige meget, om du er rig, fattig, mørk eller lys, når du er på en fodboldbane, betyder det intet. Jeg tror, det var en frihed for os alle at komme ud at spille fodbold. Det var super at se, hvor meget den bold kunne samle. Bare se rundt om i verden, hvor meget sådan en bold samler folk,« siger Simon Poulsen i et stort anlagt interview med JydskeVestkysten.

Den danske venstreback har tidligere spillet i hollandsk fodbold, hvor han blandt andet har repræsenteret AZ Alkmaar og storklubben PSV Eindhoven. Han sagde til B.T. Sport inden julepausen, at han skulle have en snak med Sønderjyske om en eventuelt kontrakt-forlængelse.

»Min lyst til at spille fodbold på topplan er der stadig,« sagde han og tilføjede:

»Nu tager jeg i løbet af den kommende uge en snak med Sønderjyskes sportschef (Hans Jørgen Haysen, red.), og så må vi se, hvad det ender med. Men da jeg næste gang fylder 35 år, kan jeg ikke forvente, at jeg bliver tilbudt en langtidskontrakt.«

Hvis Simon Poulsen skal fortsætte fodboldkarrieren, skal det være i Sønderjyske, slog han engang fast..

»Jeg bor til daglig i Sønderborg, så jeg føler mig hjemme i området.«