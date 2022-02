Anthony D’Alberto kom til Aarhus fra Portugal i sommer, og han nyder tilværelsen i byen.

Det er på trods af, at det kan være kompliceret at finde en kæreste i et nyt land, der taler et andet sprog.

B.T. Aarhus har sat sig ned med belgieren for at høre om hans halve år i AGF.

»Jeg føler, jeg kan tale med alle på holdet om alting. Og det overraskede mig, jeg har aldrig mødt et hold som dette.«

Foto: Frederik Sindberg Vis mere Foto: Frederik Sindberg

»Fra første dag var alle så søde mod mig og prøvede at give mig en god velkomst, der er ingen konflikter, og i fodboldverden er det meget sjældent.«

Han bor i sin egen lejlighed i Aarhus, og han elsker byen og de mange gode restauranter, han kan gå på. Én skiller sig dog ud.

»Jeg kan godt lide Aarhus, den er ikke stor, men heller ikke lille. Jeg elsker gode restauranter og god mad, og der er mange gode restauranter i byen. Jeg elsker at gå på Köd. Det er så godt. Kødet er så lækkert.«

D’Alberto har brugt de sidste fem år af sit liv i Portugal, og ser man bort fra vejret, så er der mange gode ting ved at komme til Aarhus.

»I Portugal så jeg kun min familie to-tre gange om året. Nu ser jeg dem og mine belgiske venner en gang om måneden, fordi det kun er en time væk med flyet. Det er dejligt, for jeg har to lillebrødre og en lillesøster, som jeg førhen ikke så meget til.«

»Livsstilen her er også bedre end i Portugal. Jeg er overrasket over, hvor søde folk er her, og alle taler engelsk, sådan var det ikke i Portugal.«

Den 27-årige belgier har hverken kæreste eller børn, men det passer ham udmærket, selvom han er klar, hvis den rigtige pludselig er der.

»Jeg leder da efter en kæreste, men at finde en pige er kompliceret. Jeg er i et andet land, hvor de taler et andet sprog. Sådan er det i Danmark og sådan var det også i Portugal. Det er svært.«

»Jeg fokuserer på fodbold. Finder jeg en, så vil jeg gerne, men jeg kan godt lide mit liv lige nu, så jeg søger ikke aktivt en kæreste.«

Han prøver at lære at tale lidt dansk, og belgieren kan da også se sig selv have et liv i Aarhus et par år frem.

»Det er fedt her, og folk er søde. Ligesom alle andre har jeg ambitioner om at spille på et endnu højere niveau, men jeg kan sagtens se mig være her i nogle år. Vi må se, hvad fremtiden bringer.«