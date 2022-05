»Jeg kan love dig for, at det gør ondt, når jeg tænker tilbage på det.«

Ordene er Andreas Bruus', og de omhandler en af de mørkeste aftener for Brøndby IF over de seneste mange år.

Andreas Zornigers Brøndby-mandskab var på vej mod en voldsomt forløsende guldmedalje i maj 2018, men i en højdramatisk kamp udlignede Bo Henriksens AC Horsens-mandskab sent til 2-2, og så endte mesterskabet til sidst hos FC Midtjylland.

Som Brøndby-fan glemmer man ikke den aften, og derfor var der lidt ekstra krydderi på den forløsende udligning, som Andreas Bruus onsdag aften bankede i nettet med kampens sidste aktion på MCH Arena.

Udligningen betyder nemlig, at Bo Henriksen og FCM nu får særdeles svært ved at hente guld i denne sæson, da der er tre point op til FCK, der også har en bedre målscore.

»Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal kommentere på det. Men det er fedt, at jeg kan få lov til at lave lidt god lir til fansene,« indledte Bruus og fortsatte om, hvad aftenen 18. maj 2018 betyder i Brøndby-kredse:

»Det gør ondt på alle dem, der var med. Det gør ondt på alle dem, der var i truppen dengang, det gør ondt på alle fansene, og alle dem, der har været med hele vejen.«

»Vi fik et mesterskab sidste år, der var et lille plaster på såret. Men man vil aldrig glemme den aften som hverken Brøndby-fan eller -spiller, hvis man var til stede dengang.«

For Bruus selv er 2-2-kampen i Horsens stadig et særdeles ømt emne.

»Jeg har selv været i klubben, siden jeg var ni, og jeg har selv holdt med Brøndby, siden jeg var lille. Jeg kan love dig for, at det gør ondt, når jeg tænker tilbage på det, men det er rart for mig, at jeg også kan tænke tilbage på et mesterskab nu.«

Noget andet, der er rart at tænke på for Bruus, er scoringen i det 95. minut.

Det var anden runde i træk, at Brøndby kom tilbage og fik et point - sidst mod FCK - efter syv nederlag i træk.

»Forskellen lige nu er, at vi har valgt at stikke brystet frem. Vi har haft en del modgang, og det kører ikke, som vi ønsker det, men nu har vi sat os sammen i bussen og arbejdet stenhamrende hårdt.«

»De to sene mål viser, at vi kæmper vores sag i det mindste. At vi måske ikke spiller det pæne og polerede fodbold, er der selvfølgelig nogle grunde til, men det er, hvad det er.«

»Det handler bare om at arbejde hårdt lige nu, for det er hårdt for fansene og for os,« siger Bruus, der tilføjer om betydningen af målet til allersidst:

»Jeg vil aldrig kalde en uafgjort en sejr, men jeg vil ikke lægge skjul på, at det var en kæmpe forløsning, for der har været nogle ting, der er gået imod os i lang tid.«

»Det er skuffende, men nu har vi fået svaret igen to gange, og det er rart at vise, vi står sammen som hold og klub.«

2-2-scoringen betød, at ærkerivalerne FCK nu har tre point ned til FCM og en bedre målscore. Efter to opgør mod FCK og FCM vil han ikke pege på, hvem der har fortjent at snuppe det danske mesterskab.