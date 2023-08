FC Midtjylland er nu ejet af Danmarks rigeste mand, Anders Holch Povlsen.

Onsdag præsenterede Superliga-klubben, at rigmanden med sit firma Heartland har købt den nu tidligere ejer Matthew Benham ud, så han ejer 95 procent af aktierne.

Men giraffen var ikke selv til stede under den storstilede præsentation, hvor FC Midtjyllands nye og imponerende hovedkontor også blev officielt indviet, og det skyldtes ikke afbud eller noget i den stil.

Anders Holch Povlsen udeblev med vilje, forklarer direktør Claus Steinlein.

Claus Steinlein stod i spidsen for præsentationen af opkøbet. Foto: Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix Vis mere Claus Steinlein stod i spidsen for præsentationen af opkøbet. Foto: Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix

»Det er træls for jeres arbejde, men jeg tror, at det giver den ro og stabilitet, som der er brug for. Det har været en af Benhams største styrker ved hans indtog her, at han var stille eksternt, men virkelig pushede os internt,« siger Claus Steinlein og forsætter om Holch Povlsens fravær:

»Det er hans ønske. Han gør det, han synes, giver god mening. Det er også bedst, at vi ikke står to eller tre og fortæller i øst og vest. Det giver en kæmpe fordel.«

»I store virksomheder er det også direktøren, som melder målsætninger ud, og det er derfor, at vi (direktionen, red.) sad heroppe, det er os, der sidder med ansvaret for visionerne. Jeg tror bare, at vi har fået en ejer, som er suveræn god for FC Midtjylland, men som pressen ikke får noget ud af.«

Men at rigmandens indtog i klubben er til at mærke, det er man ikke i tvivl om. Anders Holch Povlsen har indført strenge regler om, at alt skal spille, og spillerne skal eksempelvis ikke betræde de nye lokaler med støvler på, og det accepteres ikke, hvis de får hevet græs med ind på gangene efter træning.

Nok ved han ikke lige så meget om fodbold, men han er blandt de bedste i Danmark, måske den allerbedste, til at drive forretning, og det kan og skal FC Midtjylland udnytte.

»Først og fremmest er det en god dag for FC Midtjylland, at vi kommer på dansk ejerskab igen. At vi her ni år efter, at Benham kom ind, kan lave et nyt ejerskab, som vi tror på. Vi har kendt Heartland i de sidste to år, og jeg tror, at det, der bliver vigtigst, er, at de er dygtige til at bygge virksomheder op. Det gælder hele infrastrukturen og sammenhængen i at have et fantastisk netværk,« siger han og tilføjer:

»Denne her bygning er det mest tydelige eksempel på, hvad vi har følt, vi har været bagud på.«

»Men målet er ikke, at vi bare skal ind og investere massivt i førsteholdet og så sige, at nu køber vi os til succes i FC Midtjylland. Vi har altid udviklet os til succes, og det bliver vi ved med,« slutter Claus Steinlein.