Festen er brudt løs i Aarhus, efter AGF vandt playoff-kampen mod OB med 2-1 og har sikret sig europæisk fodbold i næste sæson.

Den ene målscorer Patrick Mortensen kunne berette om usete scener i AGFs omklædningsrum efter sejren.

»Se mine strømper. De er helt våde af øl. Det var helt vanvittigt. Det var første gang, at det var så vildt. Det plejer at være vildt, men det her var endnu vildere. 'PC' (sportschef Peter Christiansen, red.) tør nærmest ikke at nærme sig omklædningsrummet mere, fordi han er bange for at blive overdynget med diverse væsker. Alle gik amok,« siger den glade AGF-topscorer og fortsætter:

»Nu kan vi godt mærke, at den skal have en over nakken,« tilføjer han.

Sportschef 'PC' lignede nu én, der var klar til feste med og advarede om, at man ikke skulle ringe til ham de kommende 48 timer.

Men inden de herrer fik lov at slippe for flere spørgsmål og knappe endnu en øl op, nåede Patrick Mortensen også at sætte nogle ord på sejren.

»Jeg synes, vi spiller en fremragende kamp. Det eneste minus er, at vi skal lukke den lidt før. Det er lidt ærgerligt, at vi lukker dem ind i kampen med et mål, men så spændende synes jeg heller ikke, det blev. De havde optræk til lidt, men det var ikke, fordi det var tæt på, så jeg er godt tilfreds med at gå på sommerferie på denne måde,« sagde han og fortsatte:

»Der var to ting, jeg gerne ville opnå med AGF. Det ene var at få medaljer, og det andet var at komme i Europa, og nu står vi her allerede halvandet år efter og har muligheden for at overraske. Det er klart, at der er lang vej, men alt kan lade sig gøre. Jeg kom i gruppespillet med min norske klub, og så kan vi selvfølgelig også gøre det med AGF.«

Midt i glæden ærgrer Patrick Mortensen dog sig over, at holdet står foran en forandring. Mustafi Amini og Jakob Ankersen er med sikkerhed færdige, og Mustapha Bundu tiltrækker sig opmærksomhed fra større klubber og har været meget tæt på at blive solgt.

»Det er klart, at der er rigtig mange i år, der har gjort det fremragende, og der er nok nogle, der bliver solgt på baggrund af det, men så håber jeg, at 'PC' og Jacob Nielsen kan hente nogle nye ind. Jeg er selvfølgelig ked af, at Anker (Jakob Ankersen, red.) forlader os. Jeg synes, at han har gjort det fremragende, hvis jeg skal være helt ærlig. Så det er jeg lidt trist over, men jeg er sikker på, at de nok skal gøre et fint stykke arbejde, så vi står så stærkt som muligt i næste sæson,« slutter Patrick Mortensen.

Hans scoring talte ikke med i den samlede opgørelse over Superliga-mål i denne sæson, og dermed blev han kun toer på topscorerlisten efter Ronnie Schwartz.

Det ændrede nu ikke spor på det gode humør.