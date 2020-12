Endnu en dansk klub kan være på vej på udenlandske hænder.

Det amerikanske investeringsgruppe Pacific Media Group (PMG) vil meget gerne købe sig ind som storinvestor i en dansk klub. Det lægger bestyrelsesformand i PMG Paul Conway på ingen måde skjul på. Og han håber, at det inden for en overskuelig fremtid vil lykkes at lukke en aftale.

Det fortæller han til B.T.s podcast 'Transfervinduet'.

»Vi har mødtes med mange danske klubber i løbet af de seneste tre måneder i forhold til potentielle investeringer,« fortæller Paul Conway.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Vi er meget interesseret i at investere i dansk fodbold, især fordi der er så meget talent i ligaen.«

Pacific Media Group ejer i forvejen engelske Barnsley, belgiske Oostende og schweiziske FC Thun. Og nu leder de altså efter en dansk klub, der vil være klar på at købe ind på investorgruppens filosofi.

»Vi leder efter en klub, der deler vores engagement i at udvikle unge talenter – og som vil omfavne vores strategi om dataanalyser i spillertransfers,« siger Paul Conway, der er på udkig efter en klub, der snapper lidt efter vejret rent ledelsesmæssigt.

Paul Conway vil ikke afsløre, hvilke danske klubber han taler med. I forvejen har FC Midtjylland, FC Nordsjælland og Sønderjyske udenlandske storinvestorer