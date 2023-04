AaB har gang i en katastrofal sæson og ligger til nedrykning med seks kampe tilbage.

Men én mand hos nordjyderne er overbevist om, at det hele vil vende, og at AaB tager røven på hele fodbolddanmark, når sæsonen om lidt over en måned skal gøres op – Allan Sousa.

Brasilianeren erkender, at situationen er svær, når AaB inden de sidste kampe har seks point op til Horsens, som også har en kamp i hånden, men han tror fuldt og fast på, at hans hold ikke tager en af de to nedrykningspladser – og tilmed vil vinde pokalturneringen.

»Jeg har så meget tro på det her hold, at jeg faktisk tror, vi bliver historiske, for vi kommer til at overleve i Superligaen, og vi kommer også i pokalfinalen, som vi vil vinde. Det er jeg helt overbevist om,« siger den 26-årige Superliga-profil og tilføjer:

Allan Sousa har været meget afgørende for AaB efter grundspillet. Foto: Bo Amstrup

»Jeg kigger på, hvordan vi arbejder, og hvordan vi spiller, og man kan jo bare se på de sidste fire kampe. Det spil skal vi fortsætte med,« lyder det med henvisning til kvalifikationsspillet i Superligaen.

Her har AaB slået Horsens med 4-0 og hentet uafgjort mod FC Midtjylland og Silkeborg, mens det er blevet til nederlag til OB.

»I grundspillet var vi selvfølgelig bange for at rykke ned, fordi det gik så dårligt, men nu kan man se, at vi forbedrer os, og vi har fået en stor tro på overlevelse.«

»I mine øjne har vi 70-80 procents chance for at komme ud af denne her situation, men det kræver selvfølgelig, at vi vinder kampe, og der er det vigtigt, at Horsens ikke gør, men vi har seks kampe tilbage, og to af dem er mod Lyngby, og vi har også Horsens en gang mere, og jeg tror, at med den måde, vi spiller på, så vil vi overleve. Vi har stor tro på det,« understreger Allan Sousa.

Allan Sousa scorede mod OB. Foto: Henning Bagger

Som efter grundspillet og træner Oscar Hiljemarks tiltræden har været i fremragende form.

Han scorede mod Horsens, OB og FC Midtjylland, og fredag stod han for oplægget, da Marco Ramkilde i de sidste minutter af kampen mod Silkeborg sikrede uafgjort.

»Det har været en sæson op og ned for mig. Vi startede dårligt og er nu endt i denne situation, men jeg synes, at jeg ligesom med holdet har gjort det godt i de sidste fire kampe. Det er blevet til syv mål og fem assister i alt, og det var en del af målet med at komme til AaB – at jeg skulle være afgørende,« siger han og fortsætter:

»Jeg vil gerne tage ansvar, og det synes jeg også, at jeg gør, for jeg ved, hvad jeg kan udrette, og jeg lavede oplægget til Marcos mål i går. Nu har vi jo haft tre trænere bare i denne sæson, og det giver en masse taktiske ændringer, og med Oscar får jeg mere frihed til at bevæge mig rundt på banen, og det samme er egentlig gældende for de andre offensive spillere, så jeg tror, at det kommer til at gøre en positiv forskel for os,« lyder det fra Allan Sousa, der kom til AaB inden denne sæson.

Allan Sousa tror på, at AaB bliver historisk gode i denne sæson. Foto: Bo Amstrup

Det var med helt andre mål end en nedrykningskamp.

»Jeg har også talt med mine tidligere holdkammerater i Vejle og andre fodboldspillere, som alle siger, de ikke kan forstå, at vi kan stå i denne her situation, fordi vores hold er for godt til det her. Vi troede, at vi skulle spille i top seks.«

I stedet er det altså en kamp mod muren, og selv om Allan Sousa regner med, at lykken vender for AaB, vil han ikke nødvendigvis væk, hvis holdet skulle rykke ned.

»Nu tænker jeg slet ikke på nedrykning, men faktum er, at jeg har kontrakt med AaB, og jeg har jo ligesom alle andre spillere et mål om selvfølgelig at tage et yderligere skridt i min karriere, så det er mit mindset. Men hvis det skulle ske, at jeg rykker ned med AaB, så vil jeg selvfølgelig gerne hjælpe holdet med at komme tilbage i Superligaen. Den respekt skal man vise, synes jeg.«

»Men alt kan ske, for vi ved jo godt, at fodbold også er forretning. Men lige nu er mit fokus på AaB, og vi er i en opadgående kurve.«

Så meget, at Allan Sousa tror på historieskrivning i Aalborg. Af den gode slags.