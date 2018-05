Wir heiraten!!! Nach knapp 5 Jahren, dem schönsten Baby der Welt und 2 gemeinsamen Umzügen machen wir Ernst. Alle Infos zum großen Ereignis findet ihr hier: http://kristinavomdorf.com/de/dorf/wir-heiraten

»Vi skal giftes!!! Efter næsten fem år, verdens skønneste baby og to års samboskab gør vi nu alvor ud af det,« skriver 31-årige Kristina Ahnert, der er flyttet med Alexander Zorniger til Danmark.

På sin blog 'Kristina Vom Dorf' i opslaget 'Jeg skal være frøken Z.' skriver hun desuden, at hun selv er overrasket over, at forholdet nu ender ud i ægteskab.

»Hvem skulle have troet det, da vi mødtes for 4,5 år siden i Leipzig i de hellige haller i 'Red Bull-Arena'? Der er sket meget siden dengang men en ting uændret, min Mr. Z. Hvis jeg skal være ærlig, så ville jeg ikke selv have troet det, for i min tid i Leipzig arbejdede jeg meget og ledte ikke efter en mand,« lyder det fra Kristina Ahnert, der afslører, at hun i fremtiden ændrer navn til Kristina Zorniger.