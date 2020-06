Finansmanden Aldo Petersen har ikke planer om at investere i Superliga-klubben Brøndby IF.

»Jeg har godt set, hvad medierne har skrevet de seneste dage, men det er et useriøst skriv, som Økonomisk Ugebrev har lavet, og det skal man ikke tro på. Jeg vil ikke investere i Brøndby,« siger han til B.T.

Rygterne blussede igen op i weekenden, da chefredaktøren hos Økonomisk Ugebrev, Morten W. Langer, skrev, at der begyndte at tegne sig et billede.

'Der tegner sig et billede af, at Aldo Petersen nu er ved at positionere sig selv som Brøndbys nye finansielle redningsmand, som skaffer nye storaktionærer med nye millioner til Vestegnens stolte fodboldklub.'

Aldo Petersen har tidligere været bestyrelsesformand i Brøndby. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Kunne du tænke dig at investere i Brøndby?

»Hør nu her. Jeg har været i fodboldverdenen i 25 år, og man investerer, hvis den rigtige mulighed og det rigtige tilbud opstår, og ikke fordi man har lyst. Så igen er svaret nej.«

Aldo Petersen er tidligere bestyrelsesformand på Vestegnen, og i de seneste uger har han været i offensiven i medierne, hvor han har ytret sig negativt om FC Københavns økonomi.

Han har blandt andet udtalt, at københavnernes økonomi har det svært.

Bo Rygaard, der er formand for Parken Sport & Entertainment, sagde i sidste uge til B.T., at Aldo Petersen bare snakker i pressen.

»Jeg har det sådan, at hvis jeg skal have en second opinion, skal jeg have det fra nogle folk, som jeg har tillid til, og som jeg synes har en ordentlig dømmekraft. Ikke nogen, der bare render rundt og snakker i pressen, hvis jeg skal være helt ærlig.«

Selv om Bo Rygaard ikke er tosset med finansmandens udtalelser, vil han ikke afvise, at Aldo Petersen skal ind hos FC København.

»Man skal aldrig nogensinde underkende, at integritet og personlige relationer er ret afgørende faktorer. Det er ikke altid kun penge, det drejer sig om. Jeg synes, at vi driver Parken som en meget professionel virksomhed. Vi har nogle værdier og holdninger, som er vigtige for os. Der er det ikke kompatibelt med det at gå ud og agere på den måde.«

Lars Seier og Bo Rygaard. Foto: LINDA KASTRUP

»Man kan aldrig nogensinde sige aldrig, og i sidste ende skal jeg forelægge sådanne ting for ejerne. Jeg har selvfølgelig mine egne indstillinger til tingene. Og jeg vil sige, at integritet i forretning er fuldstændig afgørende. Hvis nogen – i forhold til det kodeks, vi har – ikke opfører sig på en måde, som vi synes er hensigtsmæssig, så står man ikke først i køen. Det gør man ikke.«

Aldo Petersen understreger afsluttende, at han intet forhold har til Bo Rygaard.

»Vi har præsenteret vores planer for FC København, men det var vores udenlandske investorer, der stod for mødet. Jeg var der ikke selv, og jeg kender ikke Bo Rygaard.«

Formanden for Parken Sport & Entertainment mener, at Aldo Petersens opførsel i medierne giver en smule mere mening, hvis han er på vej ind i Brøndby. Men det virker altså ikke til at være tilfældet.