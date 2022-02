Albert Grønbæk står til en træning en sommerdag. Han har set formationen, som AGF vil stille op i under søndagens kamp mod AaB.

Det ligner, at han for første gang skal spille fra start i en Superliga-kamp. Han har netop færdiggjort gymnasiet, og dagen før kampen er der studenterkørsel. En oplevelse, du kun får én gang i dit liv.

Han tager derfor fat i daværende assistenttræner Lars Friis for at forhøre sig, om han kan tage på studenterkørsel før kampen.

»Det er sgu nok ikke en særlig god idé,« lyder svaret fra Friis.

Om lørdagen sidder Grønbæk derhjemme, mens han kunne se de utallige videoer fra klassekammeraterne, der var ude for at fejre, at de nu havde gennemført gymnasiet.

Men for 20-årige Albert Grønbæk har det altid været fodbold over alt andet, og derfor var det heller ikke nogen svær beslutning.

»Fodbold betyder alt for mig. Jeg var da ærgerlig over, at jeg ikke kunne fejre det med min klasse, det kunne have været sjovt, men jeg vidste, at jeg klart skulle prioritere fodbold, som jeg havde gjort i mange år. Jeg har altid sagt nej til fester og så videre.«

»Hvorfor skulle jeg pludselig prioritere anderledes? Jeg har været i gymnasiet i tre år, men spillet fodbold i 15 år. Jeg vil ikke være foruden fodbold, så jeg vil gøre alt for, at det lykkes. Det er det fedeste job nogensinde,« siger den unge AGFer.

Foto: Frederik Sindberg Vis mere Foto: Frederik Sindberg

I starten af 20erne ser mange deres venner i weekenden, hvor man sidder og drikker øl eller fester om aftenen, men som fodboldspiller er der ikke tid til det, så det handler om at prioritere sine venner på andre tidspunkter.

»Vi ses i hverdagene, efter de har arbejdet, så spiser vi noget mad sammen, så man holder forholdene ved lige. Når der ikke er kampe eller noget, så kan man tage med ud. Man har brug for at komme ud og hygge sig. Man må prioritere det, når der er tid til det. Mine venner har altid respekteret og forstået det og aldrig presset mig ud i ting.«

Grønbæk startede kampen mod AaB og spillede en god kamp. Siden har han fået en større og større rolle hos 'De Hviiie'. En rolle, som han håber bliver endnu større i den nye sæson.

»Jeg håber, jeg kan få en rolle, der kan betyde, at jeg kan bidrage med mål og assister og tage mere ansvar, når vi har bolden, så jeg ikke løber rundt lidt flyvsk.«

I opstarten har det virket til, at staben har tiltænkt Grønbæk en stor rolle i foråret.

»Det er klart, at det er dejligt, når staben tror på en, og man mærker deres fulde opbakning. Når man ved det, så kan man også spille mere frit og bekymre sig mindre om tingene. Når de har ens ryg, så tager man også mere ansvar og prøver at få sat ting op.«

»Jeg har løftet mig mentalt i forhold til, når man bliver nedlagt og sparket til, så rejser man sig bare op. Mine beslutninger er også blevet bedre i forhold til at holde fast i bolden og sætte den på spil på de rigtige tidspunkter.«

I fremtiden håber Grønbæk, at der venter et eventyr i en Champions League-klub.

Foto: Frederik Sindberg Vis mere Foto: Frederik Sindberg

»På et eller andet tidspunkt vil jeg gerne prøve noget i udlandet og give noget tilbage til AGF i form af en pose penge. Det vil betyde noget for mig. Der er ikke noget sted, jeg kunne se mig bedre end andre. Jeg har ikke en klub, jeg sindssygt gerne vil til, men jeg vil da gerne spille Champions League. Det må være målet.«

Allerede i sommertransfervinduet var der rygter om, at FC Midtjylland gerne ville købe unge Grønbæk, men det er ikke et rygte, som Grønbæk vil forholde sig til.

»Det har jeg ikke så meget at sige til. Jeg er i AGF og er glad for det, og jeg synes, klubben er i en god udvikling. Jeg ved ikke, om jeg kan se mig spille i en anden dansk klub. Alt kan ske i fodbold, så det er svært at sige. Man kan nok ikke udelukke det, der kan ske alt muligt.«

Albert Grønbæk og AGF spiller første kamp i foråret på fredag, når holdet skal til Haderslev og møde Sønderjyske.