AGF's Superligatrup er netop vendt hjem efter deres træningslejr på den spanske ø Tenerife – lørdag venter der vinterens første testkamp på Fredensvang.

En kamp, der er blevet rykket frem, fordi blæsten truer, skriver AGF.

Kampen mod EfB skulle oprindeligt være startet klokken 13, men på grund af det varslede stormvejr er kampstart i stedet rykket til klokken 11.

Superligatruppen har kun lige været hjemme på Fredensvang i en lille uges tid efter træningslejren på Tenerife. På mandag 31. januar drager de igen afsted.

Denne gang går turen mod Alicante i Spanien, og der er flere testkampe på programmet.

Og til trods for en noget lavere temperatur og lidt koldere blæst i Viby, har spillerne nydt at være hjemme i Aarhus igen.

»Det var nogle dejlige dage på Tenerife. Men det er også dejligt at være tilbage og se familien igen og komme hjem i vante omgivelser,« fortæller Patrick Olsen.

Truppen har i løbet af ugen været på græs på Fredensvang. Det kulminerer altså i dag med kampen mod EfB.

Efter den testkamp venter to andre testmodstandere. Det bliver Bodø/Glimt og Elfsborg på træningslejren i Alicante.



»Det er altid sjovere at spille 11 mod 11, og vi ser frem mod den første testkamp og til igen at komme syd på til varmen, hvor vi kan arbejde videre under optimale forhold og få flere testkampe i benene,« siger Patrick Olsen.

Superligaen starter for AGF igen mod SønderjyskE 18. februar.

Man kan følge dagens kamp direkte på et livestream på AGF TV her.