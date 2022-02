‘Far, hvorfor er der ingen klubber, der vil have dig?’

Ordene ramte som en kniv i hjertet. For han kendte ikke selv svaret på det spørgsmål, han fik af sin søn. Han havde aldrig regnet med at stå i den situation. Fuldstændig alene. Ingen interesserede klubber. Ingen fremtid i fodboldverdenen.

Lige indtil en kedelig søndag i februar. For her sprang en regulær Superliga-bombe i Aarhus og dryssede stjernestøv ud over AGF.

Den tidligere engelske landsholds- og Premier League-stjerne Jack Wilshere er ny mand i klubben. Et skifte, absolut ingen havde set komme.

Jack Wilshere i AGF-trøjen. Foto: AGF Vis mere Jack Wilshere i AGF-trøjen. Foto: AGF

Det er ikke mange år, siden 30-årige Wilshere var en feteret stjerne med en lys fremtid forude. Lang tid inden hans karrieremæssige deroute bragte ham til Danmark.

Alt tydede nemlig på en stor fremtid i storklubben Arsenal. Klubben, han slog igennem for under Arsène Wenger. Til den dag i dag taler fansene stadig om Champions League-opgøret mod Barcelona i 2011, hvor Wilshere næsten ene mand dominerede verdensstjernerne.

Men det var, som om toppen allerede var nået. Der var glimt undervejs, men et væld af skader ødelagde den lovende karriere. I en periode på to år fra 2015 til 2017 spillede han blot fem gange for Arsenal, mens rivaliserende fans hånligt kaldte ham 'Jack Wheelchair'.



»Han var kun 16 år, da han trænede med os første gang. Jeg tænkte: ‘Wow, han er god, stærk, skarp’. Det er en stor skam, det, der skete med ham. Jeg har ondt af ham, fordi han kunne have blevet en af de store engelske legender i sporten,« har den tidligere Arsenal-stjerne Cesc Fabregas udtalt i et interview med Daily Mail.

»Vi taler tit om, hvordan britiske spillere kan tilpasse sig hold i Europa. Jeg har altid ment, at Jack var en af de få briter,« lød det videre.

Men i 2018 var Arsenal-drømmen slut. Han forlod klubben i forsøget på at kickstarte karrieren. Men trods ophold hos West Ham og Bournemouth stod han uden klub i sommeren 2021. Og der var ingen bejlere i sigte, indtil AGF stod klar i februar i år.

I næsten et år har han dog ikke spillet fodbold, og det har tynget ham, når den ældste søn Archie har undret sig over situationen.

»Det har været svært at forklare det for ham. ‘Hvorfor vil ingen klub have dig, far?’ Jeg ved det ikke. De har venner i skolen, og du ved, hvordan børn kan være, de kan være brutale. ‘Hvorfor arbejder din far ikke?’ ‘Er han ikke god nok?’ ‘Er han ikke god til fodbold?’. Det er hårdt,« fortalte Wilshere i et interview med The Athletic i efteråret.

Wilshere med Steven Gerrard i sin landsholdstid. Foto: BEN STANSALL Vis mere Wilshere med Steven Gerrard i sin landsholdstid. Foto: BEN STANSALL

En udvikling, der også chokerede Wilshere selv, fortalte han i samme interview.

»Jeg løb rundt på atletikbanen i dag og havde svært ved at forestille mig, at jeg ville være her på det tidspunkt i min karriere. Alle sagde til mig, at jeg ville være på toppen af det hele som 28, 29 år gammel. Jeg troede, jeg stadig ville spille for England og for en topklub,« lød det fra Wilshere, der spillede 36 gange for England og deltog ved to slutrunder.

Som engelsk landsholdsspiller har Wilshere været vant til et massivt fokus på sit privatliv, som han ofte har været meget åben omkring. Han har to børn fra et tidligere forhold, og da han blev gift med sin nuværende kone, Andriani, i 2017, kom endnu to til. De skulle vise sig at være drivkraften for Wilshere. De yngste havde endnu ikke set ham spille fodbold, og han ville ikke stoppe, før det var muligt.

Men i efteråret måtte han tale ærligt til sin bedre halvdel, da han var allermest i tvivl om fodboldfremtiden og trissede alene rundt på en kold træningsbane.

»Jeg sagde til fruen: ‘Bare se på mig og sig, hvornår nok er nok. Sig, hvornår jeg skal stoppe med at træne for mig selv og måske prøve at fokusere på noget andet’,« lød meldingen fra den nye AGF-stjerne.

Men ni måneder efter sin seneste kamp kunne han søndag skrive under på en kontrakt med Superligaklubben. Nu kan den ældste søn Archies spørgsmål forstumme for en tid, og konen Andriani slipper for at sige stop til sin mand.

Nu har han frem til sommeren til at bevise, hvorfor alle mente, han var britisk fodbolds fremtid.