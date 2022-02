»Kæmp for top 6«

Sådan stod der foran de omkring 1000 medrejste AGF-fans, da 'De Hviii' gæstede Sydbank Park mandag aften i forårets første kamp i Superligaen. Og selvom AGF mandag endte med at trække sig sejrrigt ud af opgøret mod Sønderjyske, så skulle de lige omkring en mavepuster først. Der gik nemlig ikke mere end 14 minutter, før AGF-målmand Jesper Hansen havde hentet bolden i ud af nettet to gange.

»Jeg havde set skiltet, da vi gik på banen, men der gik lige et kvarter til tyve minutter, før vi kom i gang, og det skal vi have rettet op på, og så skal vi kæmpe, ligesom vi gjorde resten af kampen,« fortæller Jesper Hansen.

De hurtige scoringer betød da også, at sangene for en kort stund udeblev hos de gæstende fans, men hurtigt satte både AGF og deres fans i gear igen.

»Vi vidste godt, der var solgt over 1000 billetter, og det var dejligt, at de kunne komme herned og få en god tur hjem, så tusinde tak til dem for den fantastiske opbakning,« fortæller han.

Kampen endte med en 3-2-sejr til AGF, der aktuelt indtager Superligaens syvendeplads. Og med målet om top seks, så ved Jesper Hansen godt, at hvert enkelt point i de kommende fire kampe er afgørende.

»Det var en ud af fem. Vi har fire finaler tilbage, og så må vi se, om det rækker. Det var dejligt at vinde den første kamp i foråret,« afslutter han.

Næste kamp for AGF er 25. februar, hvor de gæster Vejle.