Med to runder tilbage af Superligaen er det endegyldigt ikke AGF, som vinder mesterskabet.

Det står klart, efter FC København slog aarhusianerne med 4-3 i Parken.

Men det var alligevel aldrig guld, som AGF-træner Uwe Rösler havde øje på, slår han fast.

»Vi er på en rejse, som tager noget tid. Jeg havde ikke forventet, at vi skulle kæmpe om guldmedaljer i år, og det burde I heller ikke forvente. Jeg ved godt, at I gjorde det, men for mig var det aldrig rigtig en position, som jeg var fokuseret på. For jeg ser spillerne hver dag, og jeg ved, at vi forbedrer os hurtigt, men vi har stadig noget vej at gå, og det så vi i dag,« siger tyskeren og tilføjer, at det snarere var tv-stationerne, som kørte AGF op som en guldbejler:

»Jeg tror, det var virkelig godt for reklamen hos Viaplay og Discovery, dem er jeg nødt til at nævne,« siger Uwe Rösler og slår en latter op, inden han fokuserer på den vilde syvmålskamp, der lige var blevet spillet i Parken.

»Det var virkelig underholdende, og jeg synes, at du kan se på vores fans' reaktion efter kampen, at de ved, vi gav alt, for vi fik stående ovationer. Vi bevæger os fremad. Der er alt at spille for,« lyder det fra AGFs cheftræner, som roste sine spillere, selv om det blev til et nederlag.

»Vi skal have kigget på, hvorfor vi lukker fire mål ind, men generelt er jeg stolt af drengene. Jeg vil ikke beskylde nogen for noget som helst. Vi er på en rejse, og vi skal forstå, at vi ikke kan møde så stærk en modstander på så svær en udebane og lukke fire mål ind, hvis du vil have noget med herfra. Men vi skabte mange chancer, og det er jeg meget stolt over.«

AGF møder Randers i næste runde.