David Nielsen var i højt humør, da B.T. efter AGF's choksejr på 3-1 over FC Midtjylland mødte ham til en snak om kampen.

»Jeg er sindssygt stolt over, at vi på så svær en udebane kan vinde,« sagde han og tilføjede:

»Ved pausen er vi bagud 0-1. At vi formår at vende det truende nederlag til sejr, er spillernes fortjeneste. Men i stedet for at tænke på den forestående ferie, leverede de i anden halvleg i den grad varen.«

Hermed overvintrer AGF på tredjepladsen i dansk fodbolds bedste række, hvor man er 14 point efter FC Midtjylland på førstepladsen.

AGF's cheftræner David Nielsen. Foto: Ernst van Norde Vis mere AGF's cheftræner David Nielsen. Foto: Ernst van Norde

»I forhold til hvor godt vi har spillet hele efteråret, var det ærgerligt, at vi i sidste weekend kun fik det ene point mod Lyngby. Skuffelsen revancherer vi med sejren over FCM. Men det er helt fantastisk for os at gå på vinterferie med en sejr. Vores målsætning for sæsonen hedder en top-seks-placering i grundspillet, og det kommer vi, hvis vi i forårets første seks kampe kan erobre fire-fem point,« sagde David Nielsen.

Han roste spillere som Mustapha Bundu og Bror Blume til skyerne.

»Det seneste år har de udviklet sig enormt. Men jeg synes også, at vores forsvar fortjener ros. Mod FCM spillede det på et vanvittigt højt niveau,« sagde David Nielsen.

Mustapha Bundu nød de rosende ord.

AGF's Mustapha Bundu. Foto: Ernst van Norde Vis mere AGF's Mustapha Bundu. Foto: Ernst van Norde

»Jeg synes også selv, at jeg har haft en god sæson. Jeg nyder virkelig at spille i AGF. Det seneste stykke tid har der været skrevet en del om mig og min fremtid i klubben. Skriverierne har jeg ingen indflydelse på, og jeg har ingen aktuelle planer om et klubskifte i vinterens transfervindue,« sagde Mustapha Bundu.

FC Midtjylland førte 1-0 på en scoring af Awer Mabil 10 minutter før pausen.

Straks efter denne gik AGF målamok, da først Casper Højer Nielsen fremtvang et selvmål af FCM-stopperen Erik Sviatchenko, og dernæst kom både Jon Thorsteinsson og Bror Blume på scoringstavlen.

»David Nielsen sagde nogle gode og anvendelige ting til os i pausen. Det gav pote. For vi fik vendt spillet og lavet de nødvendige omstillinger. Det viser, at vores holdånd er god, og det skal vi arbejde videre på,« sagde Casper Højer Nielsen.

Til gengæld havde FC Midtjyllands cheftræner, Brian Priske, det skidt med nederlaget.

»Desværre savnede vi balance i spillet. Vi smed simpelthen for mange bolde væk. Men AGF fortjener en stor cadeau. Niklas Backman stred sammen med sine kolleger i AGF's midterforsvar for sagen. Sådan er fodbold også. Det er i dette efteråret gået vores vej mange gange, men i dag fik vi kun bolden ind i modstandernes netmasker en enkelt gang,« sagde Brian Priske, der sagde, at 'nederlaget gør ondt'.

»Efter kampen har jeg sagt til spillerne, at de skal huske på den skuffede følelse, de sidder med. For den skal være brændstof til forårets store og spændende opgaver,« lød hans slutreplik.