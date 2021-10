21-årige Magnus Anbo stopper i AGF, og stopper sin fodboldkarriere som 21-årig.

Han vil søge nye græsgange i livet.

Det fortæller han til AGFs hjemmeside.

Magnus Anbo returnerer ikke til AGF efter et lejeophold i islandske Stjarnan, hvor han har spillet det sidste halve år. I samarbejde med AGF har han fået ophævet sin kontrakt med øjeblikkelig virkning.

»Jeg er kommet til et sted i mit liv, hvor jeg gerne vil prøve noget andet, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det ikke skal være fodbold længere. Derfor har jeg valgt at stoppe min karriere og jeg er glad for AGF’s imødekommenhed og for, at vi har fået det på plads på en god måde,« fortæller Magnus Anbo på AGFs hjemmeside.

Den unge højreback har ikke fundet ud af endnu, hvad de nye græsgange bliver, men det er i hvert fald slut med fodbolden.

»Jeg har været utrolig glad for at være i AGF – omgivet af dygtige trænere og ledere, og af gode holdkammerater, og jeg vil gerne sige tak til dem, der i sin tid fik mig ind i klubben fra VRI, mine ungdomstrænere gennem tiden i AGF og David Nielsen, som jeg trænede under med Superligaen. Og så selvfølgelig også til alle mine holdkammerater, som jeg nu kommer til at heppe på fra lægterne på Ceres Park – nu som fan.«

Magnus Anbo kom til AGF fra samarbejdsklubben, VRI i 2015. I 2019 rykkede han op i 3F Superliga-truppen. Her blev det til 10 kampe for højrebacken inden han i foråret tog på et lejeophold i Islandsk fodbold.