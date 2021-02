OB og AGF delte pointene søndag aften, hvor det endte uden mål, men der var chancer til et par stykker.

AGF mistede et skridt i Superligaens topduel, da det kun blev til 0-0 på udebane mod OB søndag aften.

Det lå ellers slet ikke i kortene, at opgøret skulle ende uden scoringer, for begge mandskaber havde store chancer for at sparke bolden i mål.

Efter en særdeles livlig første halvleg med flydende fodboldspil og en række afslutninger i begge ender, mistede kampen en hel del af intensiteten efter pausen.

Det uafgjorte resultat betød, at AGF smed to vigtige point i topstriden, hvor både Brøndby IF og FC Midtjylland tidligere søndag vandt deres kampe.

David Nielsens tropper er nummer tre med 29 point efter 16 spillerunder, mens OB rykker en placering op som nummer otte med 20 point.

Fra start var det ikke til at se, at banen var i en dårlig forfatning. Der blev spillet hurtig fodbold langs græsset, og både AGF og OB havde gode chancer.

Der var masser af intensitet i duellerne, hvor der blev gået til stålet, og kort før pausen burde Moses Opondo have scoret for anden kamp i træk på en dobbeltchance til hjemmeholdet.

Kampbilledet ændrede sig efter pausen, hvor en mere og mere oprevet bane gjorde det svært at spille fodbold med kvalitet langs jorden.

I de betingelser var det OB, der var bedst, og både Mart Lieder og Jeppe Tverskov havde fine muligheder for at score på hovedstød, der var de største chancer efter pausen, hvor intensiteten var dalet gevaldigt.

Mod slutningen bød hjemmeholdets Ayo Simon Okosun og AGF-anfører Patrick Mortensen sig også til med afslutninger, men den afgørende kvalitet manglede.

Det endte uden scoringer, og dermed har OB stadig ikke besejret AGF på hjemmebane siden 2016.

