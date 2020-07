AGF mister med største sandsynlighed snart en af sine største profiler.

Mustapha Bundu har længe været et brandvarmt navn, og nu begynder tingene for alvor at rykke på sig. Så meget, at Mustapha Bundu og hans agent, den tidligere landsholdsspiller John Sivebæk, fredag er rejst en tur til Bruxelles.

Det viser et billede, som florerer på de sociale medier fra afgangshallen i en dansk lufthavn.

Destinationen er ifølge B.T.s oplysninger den belgiske storklub Anderlecht, som Bundu og agenten skal besøge.

Bundu og Sivebæk i lufthavnen tidligere i dag. Spotter et Dortmund-logo på den ene af maskerne. Noget interessant kan være på vej #ultratwitteragf #sldk pic.twitter.com/kOx0PIL6AD — Martin Kring (@martin_kring) July 31, 2020

Det kunne tyde på et snarligt skifte, men der mangler dog stadig en del, før Bundu er Anderlecht-spiller. Anderlecht er nemlig ifølge B.T.s oplysninger hverken enige med Bundu eller AGF om en aftale endnu.

Men et decideret besøg tyder altså på, at der er håb om at nå en aftale.

Sådan en havde Bundu allerede på plads tidligere på sommeren med franske Lorient, men efter at alle parter var blevet enige, og Bundu havde bestået sit lægetjek, sprang kantspilleren alligevel fra i sidste øjeblik. Det kunne B.T. afsløre.

AGF havde accepteret et bud på 3,5 millioner euro fra Lorient, og nu ønsker AGF tre millioner euro fra Anderlecht for at slippe Bundu. Det arbejder Anderlecht dog på at forhandle ned, forstår B.T.

Nu er det så i stedet Anderlecht, som AGF-profilen skal kigge nærmere på.