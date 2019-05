Aarhus kan blive et smil eller mange fattigere denne sommer.

AGF-fansenes helt store helt og darling, Jens Stage, tiltrækker sig nemlig mere end almindelig stor interesse. Og lige nu kommer den allerstørste interesse fra Belgien.

En belgisk klub er ifølge B.T.s oplysninger så interesseret i Jens Stage, at det betragtes som sikkert, at den ønsker at lægge et bud hos AGF på den 22-årige altmuligmand fra Aarhus. Men AGF forsøger samtidig at kæmpe med næb og kløer for enten at holde på Jens Stage eller i hvert fald presse prisen op på den spiller, der af mange betragtes som hjertet på David Nielsens mandskab.

Sådan en pris kan også få et gevaldigt nøk op, hvis Jens Stage spiller sig ind i Niels Frederiksens startopstilling under sommerens U21-EM i Italien. Men hvis det står til den belgiske klub, som B.T. endnu ikke er lykkes at få bekræftet navnet på, så når Jens Stage end ikke til Italien, før han har skrevet under med dem.

AGF's Jens Stage har scoret til 1-0 i Superligakampen mellem AGF og Vejle Boldklub på Ceres Park i Aarhus , mandag 1. april 2019.

Belgierne håber simpelthen at lukke en handel med Jens Stage og ikke mindst AGF inden længe.

Men AGF lader indtil videre til at holde bejlerne for døren, mens Jens Stage angiveligt skulle være klar til at tage det næste skridt i sin karriere og prøve sig selv og sit fodboldtalent af i udlandet - og også gerne i Belgien.

Jens Stage har dog stadig kontrakt med sin hjerteklub i fire år frem, og derfor vil der altså skulle falde et bud stort nok til at gøre AGF tilfredse, hvis nogen klubber skal gøre sig forventning om at vriste den 22-årige aarhusianer fri.

Der kan ifølge B.T.s oplysninger allerede ske udvikling i jagten på Jens Stage i de kommende dage. Og måske endda timer.