24 dage.

Så længe skal AGF-spillerne være i udlandet for at finpudse formen. Det er væsentligt længere tid, end hvad spillerne er vant til, og savnet til familien kan også mærkes hos mange af dem efterhånden.

B.T. Aarhus har talt med fire af spillerne om, hvordan det har været at være væk i så lang tid fra sine nærmeste.

Frederik Brandhof

»Når man har fået en lille søn, så er det ekstra hårdt, det er dog en del af jobbet. Men man kan godt mærke, det er lang tid, man har været væk. På et tidspunkt får man lidt lejrkuller. Man tæller dagene til at komme hjem, og det glæder vi os til.«

»Det er godt at få rystet holdet sammen, og vi er kommet i rigtig god form. Man skal huske at nyde det, for det er også noget, man ser tilbage på med et smil, når man bliver ældre. Jeg tror, kæresten synes, det er lidt for lang tid. Men hun klarer det rigtig godt derhjemme. Hun knokler hver dag for, at han har det godt. Så stor cadeau til hende.«

Nicolai Poulsen

»Personligt savner jeg dem selvfølgelig derhjemme, men det er en del af det at spille fodbold. Nogle savner det derhjemme mere end andre, fordi nogle har børn, andre har ikke, men det snakker vi om i truppen og får styr på.«

»Men det er hårdt at være væk over to gange. Lige da det blev meldt op jublede truppen over to træningslejre i solen og nede i varmen, men når man er her, så er det også lang tid.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Patrick Mortensen

»Når du har familie og sådan noget, så er der nogle ting, som gør, det hårdt at være væk. Jeg har en datter på seks og en på fire måneder, så i hendes korte liv er en måned lang tid at være væk. Men jeg forstår, hvorfor vi gør det, og det har været nogle gode ture.«

»Det er hårdere for konen med børnene derhjemme, det er mere hende derhjemme, jeg tænker på. Min kone er vant til to uger, så 24 dage kom lidt som et chok for dem. Jeg kunne aldrig være alene med to børn i 24 dage, men hun har taget det i stiv arm og ikke brokket sig. Jeg skylder hende big time, og det ved hun også godt.«

Alexander Munksgaard

»Jeg har en kæreste, der gerne vil have jeg ringer lidt oftere. Så det er nok værre for dem med børn. Der skal far ringe og vise, at han er der.«

»Min kæreste er lidt mere afslappet. Jeg tror, hun savner, jeg ringer lidt en gang indimellem, og det skal jeg også blive bedre til, men selvfølgelig savner jeg hende. 24 dage er lang tid.«