20.000 kroner.

Så meget kom det til at koste Superliga-klubben AGF, at spilleren Mikael Anderson lod sit temperament løbe af med sig efter AGF's møde med Viborg 20. marts.

AGF-spilleren lod sin tydelige utilfredshed vise, da der under kampen blev dømt straffe til Viborg. En kendelse, som flere AGF-spillere var uenige i. De mener nemlig, at en Viborg-spiller, inden straffesparket blev dømt, havde hånden på bolden.

»Vi undrer os meget over, at VAR ved gennemsyn af optagelserne ikke bemærker, Viborg-spilleren helt klart har hånd på bolden, der fører til situationen, hvor der dømmes straffespark, og hvor Sebastian Hausner modtager sin 2. advarsel,« skriver AGF selv på sin hjemmeside om situationen.

Men straffesparket blev altså dømt. Og det fik Mikael Anderson til at gå amok på banen.

Under sit vredesudbrud nåede Mikael Andersen at få gult kort for at råbe og skrige, inden han på vej mod omklædningsrummet, da kampen blev fløjtet af, endte med at ødelægge et produktionsselskabs mikrofon. En mikrofon, som klubben også skulle erstatte.

Og fredag modtog AGF så Fodboldens Disciplinærindsats' afgørelse af Mikael Andersons udbrud.

Her konkluderes det, at Mikael Anderson har overtrådt DBU’s adfærdskodeks, og han sanktioneres derfor med 19 karantænepoint, hvilket svarer til en spilledags karantæne.

Den afgørelse falder dog ikke i god jord ved AGF.

»Som vi gør opmærksom på i den redegørelse, vi har indsendt, finder vi det utilstedeligt, at der går hele ni dage, før Disciplinærinstansen af egen drift vælger at tage sagen op,« indleder AGF på deres hjemmeside.

Klubben mener, at de ni dage står i skærende kontrast til klubbens egen deadline for at klage over en advarsel, som AGF-spilleren Sebastian Hausner modtog, inden straffesparket blev dømt. Den klage skulle klubben nemlig indgive inden klokken 10 dagen efter kampen.

AGF argumenterer for, at Sebastian Hausner ikke skulle have haft sin anden advarsel, da straffesparket ikke burde være dømt – og det mener klubben, at VAR burde have opfanget.

»I situationen inden straffesparket rammer bolden tydeligt Viborgs nummer 13. Dommeren står nær situationen og reagerer ikke på trods af, at bolden tydeligt skifter retning, og både Patrick Mortensen og Mustapha Bundu appellerer for hånd på bolden,« skriver AGF.

Det er dog ikke det eneste, klubben mener, er utilfredsstillende i kampen.

»Herudover mener vi, at det klart er følelsesladet, når AGF i kampen modtager 8 gule og 1 rødt kort, mens Viborg kun modtager 3 i en kamp, der ikke på nogen måde var hårdt spillet,« skriver klubben.

Afslutningsvis opfordrer AGF til, at Fodboldens Disciplinærinstans ved gennemsyn af tv-optagelserne hører det uden lyd.

»Og således ikke lader sig påvirke af tv-kommentatorerne, der heller ikke bemærker Viborg-spillerens tydelige hånd på bolden i situationen inden straffesparket,« afslutter AGF.