AGF er gået på jagt. Der skal hentes nye spillere til klubben, inden transfervinduet lukker 2. september.

Det fortæller aarhusianernes sportschef Peter Christiansen efter salget af Tobias Sana til Sverige og IFK Göteborg.

»Vi har mistet to spillere, der kunne gøre sig på otteren. Så det er klart, at det er noget, vi kigger på. Og det er også noget, jeg tror, vi kommer til at gøre noget ved,« siger Peter Christiansen til Århus Stiftstidende.

Foruden Tobias Sana er det også Jens Stage, der er forsvundet fra midtbanen i AGF. Og det efterlader altså plads til, at der kan komme en forstærkning til David Nielsens tropper.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Det bliver dog ikke for penge, der er hentet på salget af Tobias Sana. Det endte nemlig ikke med at give mange penge, afslører sportschefen.

»Nej, på ingen som helst måde. Jeg har lavet en aftale med IFK om, at vi ikke ønsker at oplyse detaljerne i handlen. Men der er inticitamenter, der kan ligge i aftalen. Hvis han tager derop og leverer stort, så bliver vi belønnet for det. Sådan er det. Desuden skal vi huske, at han blot havde 10 måneder tilbage af sin kontrakt,« siger Peter Christiansen.

AGF tjente til gengæld en del millioner på salget af Jens Stage til FC København, og der blev ikke hentet en direkte erstatning for ham med det samme.

Det kommer dog nok til at ske nu for AGF, der er startet Superligaen med et point i fire kampe.