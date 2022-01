Onsdag aften ankom AGFs Superligatrup til deres træningslejr på den spanske ø Tenerife.

Med på træningslejren er – foruden 3F Superligatruppen, som dog må undvære Mustapha Bundu, der er til African Cup of Nation – seks unge spillere, der får mulighed for at træne med førsteholdstruppen og suge til sig.

Her er der tale om Asker Beck, Jonathan Hutters, Jing Machar Reec, Mathias Sauer, Frederik Ihler og Adam Daghim.

»De fleste har tidligere trænet med Superligatruppen i forskelligt omfang, så de kender til det. Men nu kan de deltage i én samlet lang træningslejr, og det bliver godt for dem og for hele førsteholdstruppen,« fortæller talentchef i AGF, Jesper Ørskov, til klubbens hjemmeside og tilføjer:

»Det er nogen gode fyre og talentfulde spillere, som nok skal vise sig flot frem på træningslejren og de vil få stor glæde og erfaring ud af de kommende uger med førsteholdet.«

Den 18-årige angriber Frederik Ihler har derfor en yderst begivenhedsrig uge. Tidligere skrev han nemlig under på sin første seniorkontrakt.

AGF er tilbage fra Tenerife 23. januar, inden de forventes at drage mod spanske Alicante 31. januar.

Superligaen starter for AGF igen mod SønderjyskE 18. februar.