Det skulle have været slut allerede i sommer, men tyrkisk kaos sendte ham tilbage i favnen på AGF.

Nu ligner det så endelig en afslutning på kærlighedsforholdet mellem australske Mustafa Amini og 'De Hviie', når den korte kontraktforlængelse udløber ved årsskiftet. Det fortæller spillerens agent, Buddy Farah, til B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet'.

»Det er mest sandsynligt, at han skal væk fra AGF,« siger Buddy Farah og fortsætter:

»Vi har flere tilbud fra Asien lige nu, så på det her stadie er det især klubber fra Asien, der er interesserede. Vi kommer til at overveje, hvad der vil være det bedste næste skridt.«

Mustafa Amini havde kontraktudløb i AGF allerede i sommer, hvor han gerne ville teste sig selv af i et nyt fodboldland og en ny klub. En aftale med Ankaragücü blev indgået, men siden løb tyrkerne fra den.

Så stod AGF klar med en kort forlængelse, så Amini kunne finde fodfæste igen, inden han altså nu med stor sandsynlighed skal videre i karrieren ved årsskiftet.

Har der været snakke med AGF om en forlængelse?

»På det her stadie er vi altid åbne for at se på det, hvis den snak kommer. Men vi kommer ikke til at sidde på hænderne og vente på, at den snak kommer,« siger Buddy Farah og insisterer på at give AGF de varmeste anbefalinger med på vejen:

»AGF har været fantastisk for Amini. Det forhold, vi har til klubben og folk i klubben, har været helt fantastisk. Specielt efter at han underskrev en kontrakt med en klub i Tyrkiet, som så løb fra den aftale. AGF var fantastiske, da de tog ham tilbage. Vi har den største respekt for klubben.«

Mustafa Amini har som nævnt lige nu de bedste tilbud liggende fra klubber i Asien, men den åbne dør mod øst betyder ikke, at alt er lukket i vest.

»Vi er åbne for andre muligheder i Europa, Skandinavien og Danmark. Vi lukker aldrig nogen døre,« siger Buddy Farah.

