Patrick Mortensen var en særdeles glad mand efter sejren ude mod FC Midtjylland.

Til dels på grund af det vilde comeback, de aarhusianske gæster leverede. Men også, fordi han mener, at FC Midtjylland var flabede allerede før kampen, da de to hold skulle varme op.

For ifølge AGF-angriberen var der dårligere forhold for gæsterne under opvarmningen, end der burde have været.

»De havde ikke vandet banen. De havde ikke pumpet vores bolde. Det var jo lidt komisk, synes jeg. Og det gav os bare endnu mere motivation. Det viste bare, at de var så pissebange for os og havde respekt for os.«

»Jeg ved ikke, hvem der begynder ikke at vande banen og pumpe bolde. Come on, det er Superligaen. Det er sgu bare lidt komisk, men det gav os kun mere energi og mere motivation,« sagde Patrick Mortensen til TV3 Sport efter kampen, som du kan se øverst her i artiklen.

Der er dog et stykke til en snak om en ny 'deflategate', hvor NFL-holdet New England Patriots stod bag at fjerne luft fra kampbolde under et opgør for at gøre det sværere for modstanderholdet. Patrick Mortensen retter kun kritik efter boldene til opvarmning.

I Divisionsforeningens regelsæt står der, at begge banehalvdele 'skal vandes en time før kampstart, uanset om mængden af nedbør i dagene/timerne op til kampen gør, at det blot er en overfladevanding', mens banen også skal vandes efter opvarmning og i pausen.

I Divisionsforeningens regelsæt står det, at den arrangerende klub skal levere bolde til kampen, mens der på DBUs hjemmeside står, at arrangørklubben skal stille bolde til rådighed til opvarmning.

B.T. har sendt en forespørgsel afsted til FCMs sportschef, Svend Graversen, for en kommentar til Patrick Mortensens kritik, men han er ikke vendt tilbage på henvendelsen.