AGF-profilen Tobias Sana var ikke med i aftenens opgør i Farum.

Det vakte ellers opsigt inden aftenens opgør mod FC Nordsjælland, da den svenske profil i første omgang var udtaget til truppen. Tobias Sana var dog aldrig med i Farum.

Derfor var fraværelsen af Tobias Sana også noget, AGF-cheftræner David Nielsen blev spurgt ind til efter kampen.

»Jeg gav ham en pause nu, han fik i stedet muligheden for at suge lidt ekstra energi til kroppen. Så er han klar igen.«

Tobias Sana (th.) er med igen mod Hobro. Foto: Henning Bagger

Hvorfor Tobias Sana har haft brug for en pause med to spillerunder tilbage inden jul, må indtil videre stå i det uvisse. David Nielsen ønsker nemlig ikke at komme nærmere situationen.

»Han har haft behov for noget fred, og det har vi givet ham.«

Skyldes det noget mentalt eller fysisk?

»Han har haft behov for at blive hjemme,« konstaterer David Nielsen.

David Nielsen. Foto: Henning Bagger

Er han med i næste kamp?

«Det er han helt sikkert,« forsikrer David Nielsen.

Som nævnt ovenfor var Tobias Sana ellers udtaget til truppen. Det har dog aldrig været planen. I stedet handlede udtagelsen om noget helt andet, fortæller David Nielsen.

»Det gjorde vi for, at de (FC Nordsjælland, red.) kunne få lov at forberede sig lidt på ham.«

Jesper Juelsgård (18), AGF, Andreas Skov Olsen (21), FC Nordsjælland og Mustafa Amini (8), AGF, under kampen i Superligaen imellem FC Nordsjælland og AGF i Farum, mandag den 10. december 2018.. (Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix) Foto: Anders Kjærbye

I aftenens kamp havde AGF ellers store offensive problemer mod FC Nordsjælland, hvor man særligt i anden halvleg ikke kom frem til meget, der kunne udfordre FC Nordsjælland.

Det får dog ikke David Nielsen til at ærgre sig over, at Tobias Sana manglede på holdkortet.

»Det havde dog ikke betydet så meget lige i denne kamp, fordi vi havde lagt en taktik, som han ikke var en del af. I dag havde vi valgt to oppe foran med Bundu, og det var den taktik, vi forsøgte os med for at slå FC Nordsjælland i dag. Det lykkedes desværre ikke for os i dag,« lyder det afsluttende fra David Nielsen.

FC Nordsjælland vandt aftenens kamp 1-0 over AGF.