Aarhusianerne kunne fredag for første gang siden 2008 præsentere et årsregnskab med sorte tal på bundlinjen.

Det går godt i AGF. Både på og uden for de hvide kridtstreger.

Fredag kunne selskabet bag den aarhusianske superligaklub, AGF A/S, præsentere et årsregnskab, der viser et overskud på ti millioner kroner før skat.

Det er første gang siden 2008, at der ikke er røde tal på bundlinjen, og resultatet er det bedste i selskabets mere end 40 år lange historie. Det samme er gældende for omsætningen på 131 millioner kroner og sponsormsætningen på 55 millioner kroner.

Bestyrelsesformand i AGF A/S, Lars Founais, siger om overskuddet:

»Hele organisationen har de senere år arbejdet hårdt for at skabe en forretning i balance, og det begynder vi nu at høste frugterne af. Det fundament, vi står på, har aldrig været stærkere i kraft af en sund økonomi, en stærk kommerciel platform, en spillertrup med et stort potentiale og en flot opbakning i byen og regionen.«

»Vores fornemmeste opgave er nu at bygge videre på den positive udvikling, så vi kan tage de næste skridt både sportsligt og kommercielt, hvilket er en opgave, der til stadighed kræver ydmyghed og hårdt arbejde,« siger Lars Fournais, bestyrelsesformand i AGF A/S i en pressemeddelelse.

Administrerende direktør Jacob Nielsen er også rigtig glad for regnskabet:

»Vores sponsoromsætning er for tredje år i træk historisk høj, og vi kan også notere os en pæn vækst i billet-, bodsalgs- og merchandise-indtægter. For første gang i mange år har vi realiseret betydelige transferindtægter, og vores eventafdeling har haft et rekordhøjt aktivitetsniveau, hvilket også har bidraget positivt til regnskabet.«

»Samlet set har selskabet aldrig haft en højere omsætning, og med baggrund i en stram omkostningsstyring kan vi præsentere det bedste resultat i selskabets over 40-årige historie. Det kan vi være tilfredse med, og nu gælder det om at holde fast i momentum.«

AGF sled sig senest videre i lokalopgøret mod VSK Aarhus i Sydbank pokalen efter forlænget spilletid.

I næste runde af pokalturneringen tager AGF imod OB på Ceres Arena,

Derudover har AGF vundet fem kampe i streg i Superligaen, og ligger på en nuværende tredjeplads i ligaen.