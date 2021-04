AGF og administrerende direktør Jacob Nielsen havde egentlig pakket Stig Inge Bjørnebyes cv væk, men så eksploderede bomben omkring Hans Jørgen Haysen.

Og så måtte AGF hurtigt hente bunken frem af ellers aflagte kandidater til jobbet som sportschef i klubben.

Det fortæller administrerede direktør Jacob Nielsen på dagen, hvor AGF præsenterede nordmanden Stig Inge Bjørnebye som klubbens nye sportschef.

»Jeg har hele tiden vidst, at Stig har været en kandidat. Men ret tidligt bestemte vi os for, at vi ville have en dansker. Det gjorde, at vi blandt andre pakkede Stigs cv og navn væk,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Men da det her med Haysen mislykkes, har vi en lille håndfuld, vi har ført samtaler med. De har tidligere været fravalgt i det, at vi valgte Haysen. Vi valgte så at fokusere på det skandinaviske, og her var det så Stig Inge Bjørnebye, vi fokuserede på.«

Udefra så situationen omkring det afbrudte samarbejde med Hans Jørgen Haysen kaotisk ud.

Pludselig stod AGF uden sportschef, fordi en personalesag fra Haysens tid i Sønderjyske fik AGF til at ophæve kontrakten med Hans Jørgen Haysen blot tre dage efter, at han begyndte jobbet i Aarhus.

Jacob Nielsen afviser, at bomben omkring afskeden med Hans Jørgen Haysen satte ham under et stort pres.

»Det er klart, at jeg har skullet bruge tid på rekrutteringsprocessen, men ikke mere end, at jeg har kunnet fokusere på mit daglige virke. Det var selvfølgelig smadder ærgerligt på daværende tidspunkt, men nu er vi videre og glæder os meget til, at Stig kommer med ombord,« siger han.

Jacob Nielsen vil, fordi der er tale om en personalesag, ikke gå videre ind i sagen om Hans Jørgen Haysen.

Og AGF har generelt valgt ikke at forklare beslutningen om at rive kontrakten med den daværende sportschef over offentligt.

Men har I skulle forklare Stig Inge Bjørnebye noget i forhold til, at det egentlig var en anden, der fik jobbet?

»Nej, det har været tydeligt for enhver. Det har heller ikke været svært for mig, eftersom vi satte et kriterie op om, at vi gik efter en dansker. Men vi har så ikke blinde for, at kompetencerne til sidst overstrålede, at man her ikke havde et 100 procents match i kendskabet til Superligaen,« forklarer Jacob Nielsen.

Han fortæller, at Stig Inge Bjørnebye blev ansat efter et forløb, hvor parterne havde god kemi og fælles forståelse for fremtiden.

»Vi har haft nogle samtaler, hvor jeg har følt, at vi har haft en god kemi og en fælles forståelse for, hvad der skal bringe AGF videre på den rejse, vi har gang i,« siger Jacob Nielsen.