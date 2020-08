AGF forhandler med Anderlecht om et salg af Mustapha Bundu.

Det oplyser den aarhusianske superligaklub mandag i en fondsbørsmeddelelse.

'AGF A/S kan oplyse, at der pågår forhandlinger med den belgiske klub RSC Anderlecht om salg af Mustapha Bundus kontraktrettigheder. Der forhandles om en samlet salgspris i niveauet DKK 25-30 mio. samt en videresalgsklausul.'

'Når udfaldet af forhandlingerne er endelige, vil yderligere informationer tilgå Fondsbørsen,' skriver AGF.

Der har i et stykke tid floreret rygter om, at AGF-profilen var på vej væk, og fredag blev han spottet i Københavns Lufthavn på vej til Bruxelles - ifølge B.T.s kilder for at besøge netop Anderlecht.

Tidligere har Mustapha Bundu været tæt på at blive solgt.

AGF havde accepteret et bud på 3,5 millioner euro fra FC Lorient på Bundu og regnede med, at han var fortid, men B.T. kunne afsløre, at Bundu ikke ønskede at gennemføre transferen.

Bundu, der er fra Sierra Leone, missede afslutningen af sæsonen, efter at han 22. juli blev konstateret smittet med coronavirus.

Han nåede at spille 31 kampe, score 10 mål og lave 12 assister i den netop overståede sæson, hvor AGF blev nummer tre i Superligaen og tog sit første sæt medaljer siden 1997.

Angriberen kom til Aarhus-klubben i sommeren 2016 fra engelske Hereford. Han kom i sin tid til England fra akademiet Craig Bellamy Foundation i Sierra Leone.