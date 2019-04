Patrick Mortensen sørgede med sin scoring til 1-0 for, at AGF stort set er sikret overlevelse efter sejren over Sønderjyske.

Derfor har den nyindkøbte AGF-angriber da også allerede sigtekornet på næste mål. Det er ikke bare at stoppe sæsonen her og nyde overlevelsen.

»Mit mål fra starten af har været, at vi skulle i Europa. Jeg prøvede det med Sarpsborg 08 sidste år, og jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det ville være, hvis det skete her.«

»Det er et godt skridt på vejen, men det er selvfølgelig en lang vej. Vi har tro på det,« siger Patrick Mortensen til TV3 Sport.

Den store angriber har haft en fornem start på sin AGF-karriere med fem mål i otte kampe. Men han tog ikke æren for sejren over Sønderjyske i Haderslev trods det enlige mål. Han sendte roserne videre.

»Det betyder utroligt meget. Vi havde så meget håbet, at vi kunne komme i top-seks, men jeg synes fandeme, at vi viser nosser. Vi lægger skuffelsen hurtigt væk og får to gode sejre og en uafgjort. Det er fantastisk. Se den her opbakning. De fortjener det så meget.«

»Det var ikke vores bedste kamp i dag, synes jeg, og vi skal være glade for, at vi har en polsk klassekeeper, som holder os inde i kampen.«

Du kan se hele interviewet med Patrick Mortensen i videoen over artiklen. Og du kan se målet her.