Svenske William Eskelinen fik nok ikke ligefrem den debut, han havde håbet på, da han stod op i morges.

I søndagens kamp mod FC Midtjylland var den 22-årige målmand sat til at vogte buret for første gang, efter han for nylig kom til AGF fra svenske GIF Sundsvall.

Efter nogle usikre indgreb i feltet og et udspark ud i fødderne på en FC Midtjylland-angriber skete det værst tænkelige i kampens slutminutter.

Her blev FC Midtjyllands Mikael Anderson sendt i dybden mod den unge målmand, som fejede fødderne væk under den lille midtbanespiller, idet han prikkede bolden forbi.

AGF's målmand William Eskelinen laver straffespark og modtager gult kort i 3F Superligakampen mellem AGF og FC Midtjylland på Ceres Park i Aarhus , søndag den 28. juli 2019. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere AGF's målmand William Eskelinen laver straffespark og modtager gult kort i 3F Superligakampen mellem AGF og FC Midtjylland på Ceres Park i Aarhus , søndag den 28. juli 2019. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Det er en svær situation. Der kommer en bold i dybden, og jeg forsøger at komme først på den, men rammer ham nok lidt med hånden,« sagde Eskelinen efter kampen om den situation, som endte med at give FC Midtjylland det afgørende mål og de tre point.

Selv tog den unge svensker den uheldige debut med oprejst pande.

»Det handler om at analysere kampen. Se på, hvad man gjorde godt, og hvad man kan gøre bedre. Nu er det bare mentalt. At kunne rejse sig og lære af sine fejl. Og bare glemme det. Vi kommer ikke til at ændre resultatet alligevel, så det gælder om at kigge frem mod næste kamp,« sagde han og understregede.

»Jeg er stolt af min debut, men det er selvfølgeligt tungt, at jeg laver straffe, og vi taber.«

Cheftræner David Nielsen var efter kampen ude at forsvare sin nye målmand, som blandt andet blev kritiseret for at spille en nervøs kamp.

»Jeg synes slet ikke, at det var nervøst overhovedet. Jeg synes, han var rolig. At han misser et udspark og slår forbi en bold eller to i feltet mod hovedstødsstærke Midtjylland, det er, hvad der sker, når jeg beder ham om at gå ud på samtlige dødbolde,« sagde David Nielsen, som især var tilfreds med svenskerens udstråling.

»Han var stærk, aggressiv og havde en super god udstråling, selvom han lavede fejl. Det var dejligt, hvis han havde holdt nullet, men omvendt kunne vi også have scoret i den anden ende. Der er lige så mange fejl deroppe, men vi snakker om det, der foregår dernede.«

Èn af de spillere, som skal levere målene for AGF, er anfører Patrick Mortensen. Og han var også ærgerlig over den måde, som kampen sluttede på – ikke mindst for Eskelinen.

»Det er pisse ærgerligt, at vi smider det væk på den måde. Det er selvfølgelig synd for William, og sådan er det jo som keeper. Når du laver fejl, så koster det som regel. Det synes jeg sgu er synd for ham,« sagde Patrick Mortensen, som var henne og snakke med Eskelinen efter kampen.

»Jeg sagde, at han skulle holde hovedet højt. Og lade være med at læse avis i morgen. Så skal alt nok gå.«

Med nederlaget til FC Midtjylland har AGF kun ét point efter sæsonens første tre kampe, selvom spillet til tider har været til mere. Og det nager i den grad angriberen.

»Det er selvfølgelig vildt tungt. Men det er sgu lige før, jeg hellere vil stå med et point og har spillet vildt godt, end at få tre heldige sejre, hvor man har spillet dårligt. For jeg er 100 procent sikker på, at hvis vi bygger videre på det her, så venter der os rigtig mange point i fremtiden,« sagde Patrick Mortensen.