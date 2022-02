AGF tager særlige metoder i brug for at beskytte byens nye superstjerne, og de involverer ikke pressen.

Allerede mandag blev det over for de fremmødte medier på Fredensvang slået fast, at der er lange udsigter til et interview med britiske Jack Wilshere.

»Vi har ikke hentet ham for at få pressen herned. Det er ikke et mediestunt. Han er en dygtig fodboldspiller,« lød meldingen fra cheftræner David Nielsen.

Det blev fulgt op af en usædvanlig melding fra klubbens pressechef, Søren Højlund Carlsen, som mandag gjorde det klart, at heller ikke andre spillere i AGF-truppen stod til rådighed for spørgsmål om det nye indkøb.

Superstjernen, der ellers er vant til at tale med mange medier og vant til et stort fokus fra sin tid i Premier League, skulle nu have tid til at falde på plads i truppen.

Men det er ikke kutyme i Superligaen, at holdkammerater ikke kan tale om en ny spiller.

AGF har forklaret til B.T., at de vil normalisere købet af superstjernen, og i den forbindelse ønskede man ikke, at spillerne i offentligheden skulle forholde sig til deres nye klubkammerat.

Efter længere tids dialog mellem B.T. og AGF lykkedes det dog tirsdag at få et interview med Patrick Mortensen.

Foto: Byrd / Sarah Christine Nørgaard Vis mere Foto: Byrd / Sarah Christine Nørgaard

Anføreren sætter ord på ønsket om at beskytte den tidligere Arsenal-spiller, som han beskriver som en »virkelig fin, ydmyg og stille og rolig fyr«.

»Vi har budt ham velkommen ligesom med alle andre spillere. Jack skal føle sig som en af os. Der er stor mediebevågenhed, og det er vi og han godt klar over. Derfor vil vi gerne beskytte ham i forhold til pressen,« siger han og fortsætter:

»Der vil være meget her i starten, men vi som spillere kommer ikke til at snakke om ham hver anden dag, ligesom vi ikke snakker om andre spillere på holdet. Han skal bare fokusere på at spille fodbold.«

Medieinteressen for briten har været enorm, og det er ikke en hype, spillertruppen har lyst til at gøre større:

»Klubben har ikke sagt til os, at det er sådan, det skal være. Det giver sig selv, synes jeg. Vi har mærket hypen. Det er ikke en hype, som vi skal være med til at dyrke. Vi skal give ham ro og ikke koge mere suppe end nødvendigt på historien. Der er en kamp på fredag, og det er den, som vi skal fokusere på.«

B.T. har anmodet om interview med andre AGF-spillere, men her lød svaret fra klubben, at det ikke er muligt på nuværende tidspunkt.