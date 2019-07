Angrebet på Jens Stages lejlighed forarger den tidligere AGF-spiller Morten Duncan Rasmussen.

Det er endnu uvist, om det var AGF-fans, der stod bag angrebet. Men han føler med Jens Stage uanset, hvem det er.

Over sommerpausen har Jens Stage valgt at skifte AGF ud med de danske mestre FC København.

Morten Duncan Rasmussen prøvede selv at tage skiftet fra AGF til en af Superliga-rivalerne, da han i 2006 byttede AGF ud med Brøndby.

»Når man tager et skifte, så ved man godt, at det ikke er alle mennesker, der bliver lige begejstrede. Men jeg tror ikke, der er nogen, som havde forventet, at sådan noget her ville ske,« siger den tidligere topangriber.

»Det er at gå ud over alle grænser, og det er forfærdeligt, at der er nogle mennesker, som kan finde på at gøre sådan noget,« siger Morten Duncan Rasmussen, der påpeger, at man endnu ikke ved, om skaderne på Jens Stages lejlighed er fodboldrelateret.

Angrebet mod lejligheden skete natten til søndag, og det er oplyst, at der var to personer til stede i den. Man har dog ikke offentliggjort, hvem det var.

»Det er trist, at sådan noget kan ske. Det er først og fremmest synd for Jens Stage, at han skal udsættes for sådan noget,« siger Morten Duncan Rasmussen.

Han var selv den helt store stjerne i AGF, da han forlod dem i 2006 til fordel for Brøndby. Og han oplevede ligesom Jens Stage, at ikke alle var lige tilfredse med, at Jylland blev byttet ud med hovedstadsområdet.

»Jeg tror ikke, at situationen kommer til at påvirke ham på banen, selvom de er gået ud over alle grænser. Men det er svært at sammenligne situationen med mit eget skifte, fordi jeg ikke oplevede noget, der minder om det, der er sket her,« siger Morten Duncan Rasmussen.

»Buhråb på stadion er forventeligt, og det kan man forberede sig på. Det kan man ikke med den her slags,« lyder det fra ham.

Morten Duncan Rasmussen er i dag angrebstræner i FC Midtjylland.