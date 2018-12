Med gårsdagens nederlag til FC Nordsjælland har AGF tabt seks ud af de seneste syv kampe i Superligaen, hvor aarhusianerne roder rundt nede på 11.-pladsen - langt væk fra drømmen om en top-6-placering.

»For halvanden måned havde jeg ikke set det komme, at AGF skulle ligge dernede, hvor de ligger,« siger fodboldekspert for Eurosport Morten Bruun.

»Det er for ringe og uambitiøst, at AGF spiller så defensivt. Det har resulteret i mange uafgjorte kampe, og det koster i tabellen. Den krise, AGF er i, har mange bagmænd. For de er i krise. Og det peger fire steder hen,« siger Jan Schouby, chefredaktør på Aarhus Stiftstidende, som følger AGF tæt.

De to AGF-kendere giver herunder deres bud på, hvad der er gået galt for det aarhusianske fodboldflagskib, som i dette efterår endnu en gang har underpræsteret i Superligaen.

AGF-direktør Jacob Nielsen og sportschef Peter Christiansen. Foto: Henning Bagger

Jan Schouby, chefredaktør, Aarhus Stiftstidende

Træner David Nielsen

»De har ikke vundet nok fodboldkampe. Det er hans ansvar. Men han har også svigtet i forhold til de unge spillere. Der er fem U-landsholdsspillere i truppen, men ingen af dem er blevet kørt ordentligt ind på holdet for alvor. Det kan undre, at de unge ikke får chancen i AGF, mens FC Nordsjælland klarer sig flot med nærmest lutter unge spillere. Lige nu bruger David Nielsen en række bærende spillere, hvis kontraktforhold er uafklaret, og flere af dem er på vej væk, men de unge spillere får ikke spilletid. Det burde de få for at fremtidssikre holdet.«

Sportschef Peter Christiansen

»Han har ikke sørget for at hente de nødvendige spillere. Han sælger Aleksander Jovanovic og Kasper Junker, men det, der kommer ind, er kummerligt. Og så er det uhensigtsmæssigt, at der er så mange profiler, der er på vej væk. Generelt er materialet ikke godt nok, og truppen er ikke bred nok, særligt når nu de unge spillere, som ikke bruges, ikke reelt indgår i trænerens planer.«

Aleksandar Jovanovic er savnet i AGF-målet. Foto: Henning Bagger

Direktør Jacob Nielsen

»Han virker efterhånden desperat efter at fremvise sorte tal i regnskabet. Han blev hentet til klubben, da det nye AGF skulle starte, men han har leveret underskud hvert år siden. Han skal til at vise noget af det, han er hentet til klubben for, i stedet for at svine dommeren til inde på banen efter kampen. Det er uværdigt for en direktør at blande sig i de ting. Han har lagt pres på sportschefen for at lave de salg af spillere, som viser sig dyre nu.«

AGF-bestyrelsen

»David Nielsen præsterer lige nu pointmæssigt dårligere end Glen Riddersholm, som blev fyret med begrundelsen at resultaterne svingende for meget. Flere af bestyrelsesmedlemmerne, som ansatte David Nielsen, var også med til både at ansætte og fyre Morten Wieghorst, Glen Riddersholm, Peter Sørensen og Jesper Fredberg. Det kan ikke passe, at man kan ansætte så mange trænere, der havde præsteret fantastisk, inden de kom til AGF, for så at måtte fyre dem igen på grund af skuffende resultater. Så mange forkerte beslutninger ville jo få konsekvenser i alle andre virksomheder.«

AGF's Jens Stage skiftes ud og får klap af cheftræner David Nielsen. Foto: Henning Bagger

Morten Bruun, fodboldekspert, Eurosport

AGF's tynde trup

»AGF har den tyndeste trup i Superligaen. Der er ikke mange alternativer til de formsvage spillere. Der sidder folk på AGF's udskiftningsbænk ved hver eneste kamp, som overhovedet ikke er i spil til at komme ind. Så reelt har de 16 spillere at gøre med. Det er nu, hvor sæsonen bliver lang, at det kommer til udtryk. De har jo også stillet med midtbanespilleren Jens Stage som angriber i flere kampe. Både OB og AaB's trupper er eksempelvis langt bedre.«

For meget fokus på defensiven

»De er ekstremt optaget af, hvor meget de kæmper, hvor aggressive de er, og hvor godt de er organiseret. Det er et meget passivt og defensivt fodboldhold, som ikke kommer frem til ret mange chancer. De satser aldrig, så det er ikke tilfældigt, at de spiller så mange kampe uafgjort. Og ofte skal de bagud, før de reagerer og begynder at tænke offensivt. Det er meget sårbart.«

Youssef Toutouh ærgrer sig i superligakampen mellem AGF og Vejle Boldklub. Foto: Henning Bagger

Dårlige offensive forstærkninger

»Rent offensivt er det godt nok sparsomt, hvad AGF har at skyde med. Ryan Maae har ikke vist noget og intet tilført holdet. Og Yussuf Toutouh har på ingen måder løftet holdet. Nu har han været der i to måneder, men han har ikke levet op til det, AGF lovede. Offensivt har de meget lidt at skyde med.«

Træner David Nielsen

»Resultatmæssigt har det ikke været godt nok. Det har på ingen måder været bedre end forgængerne. På det område har han ikke ændret noget. Han er ekstremt optaget af organisation og offervilje, en karismatisk leder, ja. Men nu hvor vi har hørt hans peptalk i omklædningsrummet, så slår det mig, at det nok ikke er alle problemer, der kan løses med aggressivitet og fight. Men han er fortsat populær i Aarhus. Jeg mener ikke, løsningen på problemerne er at fyre ham. Det er kun et tema, hvis AGF rykker ned.«