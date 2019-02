Efter tre et halvt år i Norge er angriberen Patrick Mortensen vendt hjem til Danmark for at tørne ud for AGF.

Og ambitionerne er store for den 29-årige angriber, der også tidligere har spillet i Brøndby.

Men først skal han på plads, og han afslører, at han kun har været i Aarhus én gang tidligere i sit liv, før han skrev under med AGF.

Fredag får han formentlig sin debut, når AGF møder Esbjerg, når Superligaen igen starter op.

Patrick Mortensen (th.) kan få debut i AGF-trøjen fredag aften. Foto: OSMAN ORSAL Vis mere Patrick Mortensen (th.) kan få debut i AGF-trøjen fredag aften. Foto: OSMAN ORSAL

»Ja, vi fik lejlighed i mandags, så det er dejligt,« siger han til B.T. og tilføjer:

»Det er fedt at være her. Nu kommer jeg jo fra at have spillet i Norge, og alt er bedre end det i forhold til byliv, selvom jeg var rigtig glad for at være i Sarpsborg.«

Ambitionerne for AGF rækker langt, selvom klubben lige nu kæmper for overlevelse i Superligaen.

Mortensen spillede Europa League-kampe for Sarpsborg, som ikke er nogen stor klub. Sammenligner han AGF med sin tidligere klub, mener han, at det er realistisk, at aarhusianerne kan komme til at spille europæiske kampe.

Patrick Mortensen har tidligere spillet for Lyngby. Foto: Jeppe Bøje Nielsen Vis mere Patrick Mortensen har tidligere spillet for Lyngby. Foto: Jeppe Bøje Nielsen

»Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme i Europa med AGF. Nu oplevede jeg det med Sarpsborg sidste år, og det var ubeskriveligt. Så lille en klub og alt det, vi kunne få ud af det. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad der vil ske, hvis vi gør noget lignende her. Så det er klart en drøm for mig,« siger han og fortæller, at det stadig handler om at tage én kamp ad gangen og arbejde hårdt.

Men Patrick Mortensen træder også ind i rækken af mange tidligere spillere, der har håbet på at føre AGF til storhed igen. Derudover skal han løfte arven fra angribere som Peter Graulund, Morten ‘Duncan’ Rasmussen og legenden Lars Lundkvist.

»Det er det, jeg synes, der er fedt. Selvfølgelig er der pres på, det skal der også være i en storklub som AGF. Det er et privilegium at få lov at opleve det,« siger han og tilføjer:

»Jeg glæder mig helt vanvittigt meget til at komme på banen i morgen, forhåbentligt foran en helt masse tilskuere.«

Patrick Mortensen fra sin tid på det danske U21-landshold. Foto: Henning Bagger Vis mere Patrick Mortensen fra sin tid på det danske U21-landshold. Foto: Henning Bagger

Patrick Mortensen mener, at han kan bidrage til AGFs spillestil i blandt andet presspillet.

I Sarpsborg var han vant til en meget aggressiv fodboldfilosofi, og nu glæder han sig over at være kommet til en klub, hvor der spilles mere på jorden. Hans rolle bliver at fungere som targetman med ryggen til, samt at være en trussel i boksen.

»Vi har mange kreative spillere, så rollen for mig bliver at være tålmodig og blive oppe, så jeg kan blive en god spilstation,« siger han, samtidig med at han selvfølgelig håber, han kan bidrage med mål.

AGF møder på hjemmebane Esbjerg klokken 19.00 fredag aften.